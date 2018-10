Benfica e Sporting sustêem: Gaitán e Carrillo resistem aos milhões

A grande janela de transferências do Verão fechou e as jóias sul-americanas de Benfica e Sporting não foram roubadas pelos endinheirados colossos europeus - Nicolas Gaitán e André Carrillo permanecerão nos respectivos clubes, pelo menos, até Janeiro de 2016.

Contra todas as expectativas, o extremo argentino de 27 anos não abandonou a Luz: a sua saída milionária era dada como certa pela generalidade da imprensa desportiva, mas Gaitán continuará, pelo menos até Janeiro do próximo ano, nos quadros do Benfica, desempenhando o crucial papel de maestro do ataque encarnado.

O caso de Carrillo moldava-se em contornos diferentes: o jogador peruano está numa luta negocial com a SAD do Sporting com vista à renovação do seu vínculo, que termina em Julho de 2016 (em Janeiro poderá negociar com outros clubes livremente), e ofertas generosas pelo seu passe poderiam apressar a saída do extremo de Alvalade.

Se no caso de Gaitán, duas propostas foram rejeitadas (uma pelo Benfica, proveninente do Atlético de Madrid, outra pelo atleta, vinda das Arábias), no que toca ao internacional peruano, apenas uma oferta foi recusada: chegou da Premier League, 12 milhões de euros propostos pelo Leicester City, no derradeiro dia 31. O Sporting recusou, resta agora saber se terá capacidade negocial para renovar o contrato com o atleta - tem 3 meses para impedir que Carrillo fique livre para decidir o seu futuro de forma unilateral.