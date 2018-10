Benfica: Nélson Oliveira condenado aos empréstimos, Ola John preterido

O Benfica resolveu, no derradeiro dia 31 de Agosto, dois casos pendentes que há muito exigiam um desfecho claro que permitisse, tanto ao clube como aos atletas, prosseguirem seus objectivos sem amarras presentes. Tanto Ola John como Nélson Oliveira conheceram finalmente o seu futuro - ambos deixaram a Luz, por empréstimo.

O extremo holandês acabou preterido por Rui Vitória, apesar de ter sido escolhido para ser dono da faixa direita do ataque encarnado no arranque de temporada. Sem impressionar pela regularidade ou pelo engenho atacante, Ola John apenas corroborou a avaliação antes feita por Jorge Jesus - o seu índice competitivo não satisfez nem satisfaz as pretensões do Benfica.

Se o jovem holandês rumou ao Reading, do Championship inglês, o avançado português voltou a encontrar no empréstimo um destino precário de futuro incerto, também em Inglaterra. Nélson Oliveira abraçou assim nova cedência, regressando a Terras de Sua Majestade depois de ter vestido a camisola do Swansea em 2014/2015. Representará, também no Championship, o Nottingham Forest em 2015/2016,