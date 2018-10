Albânia x Portugal na Qualificação do Euro 2016 (0-1)

Acompanhe o percurso de Portugal na qualificação para o Euro 2016 e toda a actualidade desportiva em Vavel Portugal.

O conjunto de Fernando Santos foi superior à Albânia na primeira parte, mas não conseguiu converter as boas oportunidades em golo e foi para o intervalo com um 0-0 no marcador. Na segunda parte, a equipa da casa começou melhor e, à medida que o tempo foi passando, foi acreditando que podia vencer Portugal e aproveitar a ineficácia do ataque liderado por Ronaldo. Para alegria dos portugueses - e de Eliseu, que havia falhado um golo isolado -, o caudal ofensivo da seleção portuguesa acabou por ser recompensado: Veloso aproveitou um canto cobrado por Quaresma já nos descontos e cabeceou para o fundo das redes, estabelecendo o resultado final em Elbasan.

Que final de jogo! Miguel Veloso salvou Portugal já nos descontos e a turma das quinas está cada vez mais perto da qualificação para o Euro 2016!

Final da partida

92'. MIGUEL VELOSO! Quaresma cruza e o médio surge na área a cabecear de forma indefensável para Berisha! Portugal chega à vantagem no penúltimo minuto.

92'. GOLO DE PORTUGAL!

92'. Canto para Portugal, após cruzamento de Éder.

90'. Vão ser jogados 3 minutos de compensação.

89'. Falta de Éder sobre Agolli, que fica queixoso e é assistido em campo.

88'. Ronaldo serve Miguel Veloso na zona central. O médio remata para forte, de pé direito, mas para fora.

87'. Xhaka pontapeia por cima da baliza. Sem perigo.

86'. Substituição na Albânia: Sai Cikalleshi, entra Balaj.

85'. Livre perigoso para a Albânia, no lado esquerdo do ataque.

84'. Últimos minutos escaldantes em Elbasan! Ambas as equipas acreditam na vitória.

82'. Cartão amarelo para Nani, por falta sobre Cana.

81'. ELISEU! Patrício defende facilmente e lança o contra-ataque, com Ronaldo a isolar Eliseu e o lateral-esquerdo a fazer um chapéu quase perfeito a Berisha. A bola ficou a centímetros do poste direito...

80'. Mais um canto para a Albânia.

79'. Canto para a Albânia, com dois cruzamentos seguidos perigosos. A equipa orientada por Gianni di Biasi insiste.

77'. Remate fortíssimo de Ronaldo. Berisha defende de forma apertada.

76'. Substituição em Portugal: Sai Danny, entra Éder.

76'. Remate para fora de Cikalleshi!

76'. Na sequência do lance, Roshi fica a pedir penalty por alegada falta de Eliseu. O juiz da partida mandou seguir.

75'. Cikalleshi! Cédric alivia para o avançado, que remata ao poste após desviar o esférico nas costas de Pepe. Rui Patrício estava batido!

74'. A Albânia tenta trocar a bola no meio-campo de Portugal e responder aos ataques de Portugal.

73'. Eliseu progride pelo lado esquerdo, mas passa mal para Ronaldo e a bola morre nas mãos de Berisha.

71'. Falta de Pepe sobre Roshi ao segundo poste, após um livre cobrado por Quaresma na direita.

71'. Substituição na Albânia: Sai Gashi, entra Roshi.

70'. Canto cobrado à maneira curta, mas Eliseu cruza mal a defesa da casa afasta!

69'. Canto para Portugal! A equipa das quinas tentou o ataque de forma organizada e conseguiu o canto, após cruzamento de Eliseu.

67'. Falta de Xhaka sobre Danilo.

66'. Quaresma lança Ronaldo, mas o árbitro assinala fora-de-jogo. A repetição deixa algumas dúvidas...

65'. Substituição em Portugal: Sai Bernardo Silva, entra Quaresma.

65'. Falta de Danny sobre Cana, quando Portugal procurava subir no terreno.

64'. Ajeti regressa ao jogo.

63'. Ajeti recebeu assistência após um lance com Danny e a Albânia está temporariamente reduzida a 10 unidades.

62'. Após um bom início de segunda parte da Albânia, Portugal procura agora subir as linhas e pressionar o adversário.

61'. Bernardo Silva cruzou, mas Ajeti afastou antes que a bola chegasse a Ronaldo!

60'. Danny remata, mas fraco! Após cruzamento de Eliseu, o extremo foi incapaz de fazer melhor.

59'. Falta de Cikalleshi sobre Pepe.

58'. Mais uma falta sobre Nani: desta feita, foi Djimsiti.

57'. Falta atacante de Ronaldo sobre Ajeti.

56'. DANNY! Grande cruzamento de pé esquerdo do recém-entrado Cédric, mas o extremo, ao segundo poste, não conseguiu desviar para a baliza, atirando para fora. Que perdida!

54'. Substituição na Albânia: Sai Abrashi, entra Basha.

53'. Substituição em Portugal: Sai Vieirinha, entra Cédric.

53'. Dois cantos seguidos para a turma da casa, mas sem perigo.

52'. Cikalleshi remata forte, de longe, mas ligeiramente por cima da baliza. A bola terá sofrido um desvio: canto para a Albânia.

51'. Cruzou Veloso, para o toque de calcanhar de Nani. O "bonito" do português não assustou o guardião da Albânia, que agarrou facilmente.

50'. Falta sobre Eliseu, que tentava a combinação com Danny. Livre para Portugal.

49'. Bom corte de Pepe, quando a bola se deslocava para Lenjani.

47'. Falta dura de Cikalleshi sobre Nani.

Recomeça a partida.

Ronaldo esteve em destaque e, por duas vezes, podia ter inaugurado a contenda. O jovem Bernardo Silva também esteve muito perto do golo, num remate em jeito que passou pertíssimo do poste direito da baliza. Por outro lado, a Albânia não foi além de dois remates inconsequentes de Cikalleshi, sem perigo para Patrício. Fique connosco para a segunda parte desta partida!

A primeira parte chega ao fim, com Portugal a se apresentar superior à Albânia - que só fez dois remates - e a dominar a partida. A equipa orientada por Fernando Santos não conseguiu, porém, transformar a supremacia em golos e parte para os balneários com o marcador a zeros.

Intervalo

45'. Cikalleshi remata fraco e de longe, para Patrício defender facilmente.

45'. Falta de Bernardo Silva sobre Agolli.

43'. Cartão amarelo para Abrashi! O médio fez falta atacante sobre Danilo, que ficou tocado.

42'. Ronaldo não chega à bola, após cruzamento de Vieirinha. Agarra Berisha!

40'. Quase o golo de Bernardo Silva! O médio do Mónaco combinou com Nani e atirou o esférico colocado, pertíssimo do poste esquerdo da baliza de Berisha.

39'. Cruzamento perigoso de Eliseu! Não apareceu ninguém para desviar e a defesa desviou para lançamento lateral do lado direito.

38'. Portugal baixou um pouco a intensidade, nestes últimos minutos da primeira parte. Fernando Santos não gosta e pede aos seus pupilos para subirem no relvado!

36'. Cikalleshi fez o primeiro remate para a Albânia! Após um ressalto à entrada da área, o avançado armou o remate, mas fraco e sem qualquer perigo para Patrício, que evita o canto, após um desvio.

33'. A Albânia continua sem conseguir criar perigo junto da defesa portuguesa. Portugal domina a partida, mas ainda não conseguiu materializar essa vantagem em golos.

32'. RONALDO! Cruzamento perfeito de Nani do lado esquerdo, com Ronaldo a cabecear como mandam as regras, mas para fora. Foi assinalado fora-de-jogo ao capitão de Portugal.

30'. Canto marcado por Danny, sem perigo.

29'. Ronaldo remata de fora da área! O árbitro marca canto, embora não seja claro se Berisha chega a tocar no esférico.

28'. Eliseu puxa a bola para dentro e remata mal de pé direito. A bola sai pela linha lateral do lado oposto.

26'. Berisha afasta de cabeça! Ronaldo perseguia a bola isolado, mas o guarda-redes chegou primeiro e cabeceou para longe, já fora da área.

25'. Falta atacante de Nani sobre Cana. O árbitro indica que o português terá puxado os calções do central.

23'. Cartão amarelo para Djimsiti! Falta dura sobre Nani.

21'. Muito mal: livre sem perigo. Veloso tenta a combinação com Ronaldo mas passa para o adversário.

20'. Livre para Portugal, sobre o lado esquerdo, após falta sobre Ronaldo.

19'. Eliseu procurava progredir pelo flanco esquerdo, mas desentendeu-se com Ronaldo e o passe do camisola 7 saiu pela linha lateral.

17'. Ronaldo apanhado em fora-de-jogo após passe de Bernardo Silva. Portugal está melhor que a Albânia nesta fase da partida.

15'. Vieirinha remata de longe, de pé esquerdo, mas por cima da baliza defendida por Berisha! Sem perigo.

14'. Ronaldo cai na área, mas o árbitro manda seguir. Os portugueses ficam a pedir penalty.

13'. Nani atira ao poste! Portugal esteve pertíssimo de inaugurar o marcador! Canto de Danny do lado direito, Danilo desvia o esférico para o segundo poste, onde Nani não conseguiu fazer melhor.

12'. Ronaldo perto do golo! Bom remate do capitão português, à entrada da área para defesa de Berisha! Canto para Portugal!

11'. Ronaldo perde a bola no meio-campo defensivo, após mau passe. Pepe recuperou a bola e parte para o ataque.

9'. Ambas as equipas procuram impôr-se no meio campo adversário, mas sem sucesso. Ainda assim, Portugal vai tendo mais posse de bola.

7'. Bom passe de Pepe para a desmarcação de Ronaldo, que tentou servir Veloso de calcanhar sem sucesso. Afasta a defesa da casa.

5'. Bom cruzamento da Albânia, no lado esquerdo do ataque, mas Eliseu afastou o esférico. Cikalleshi estava nas costas do lateral-esquerdo.

4'. Na sequência do canto, a bola sobrou para a entrada da área, mas Danny atirou mal, por cima da baliza. Sem perigo.

3'. Canto para Portugal. Vai cobrar Miguel Veloso.

1'. Sai a Albânia com a bola.

Apito inicial

19:43. Já se ouviram os hinos nacionais no Elbasan Arena. O jogo está quase a começar.

19:38. ONZE DA ALBÂNIA: Berisha; Djimsiti, Cana, Arlind Ajeti, Agolli; Kukeli, Xhaka, Abrashi; Gashi, Çikalleshi e Lenjani.

19:38. ONZE DE PORTUGAL: Patrício; Vieirinha, Pepe, Ricardo Carvalho, Eliseu; Veloso, Danilo; Bernardo Silva, Nani, Danny e Ronaldo.

17:25. A Albânia deverá actuar com o guarda-redes Berisha, com Djimsiti, Ajeti, Gashi, o capitão Lorik Cana, Agolli, Granit Xhaka, Abrashi, Lenjani e Cikalleshi. A selecção comandada por Di Biasi tentará explorar a subida colectiva de Portugal para, no contragolpe, lançar os seus jogadores em velocidade e surpreender a defensiva lusa. Portugal não poderá contar com jogadores cruciais como William Carvalho, Fábio Coentrão e Tiago (suspenso).

17:10. Portugal deverá alinhar com Rui Patrício na baliza, Eliseu e Vierinha nas alas da defesa, José Fonte e Pepe no eixo defensivo, Danilo Pereira como pivot defensivo e João Mário e Adrien Silva. As extremidades do ataque ficarão entregues a Nani e Cristiano Ronaldo, com Éder a funcionar como avançado 9 num 4-3-3 similar ao usado contra a França. Ricardo Carvalho lesionado na partida contra França, deverá ficar no banco de suplentes.

16:55. Nesta qualificação para o Euro 2016, todos os golos de Portugal foram marcados pelo mesmo intérprete: Cristiano Ronaldo. O avançado luso apontou quatro tentos nas duas deslocações de Portugal e é a grande arma lusa para derrotar a Albânia, juntamente com o apoio de Nani e Éder (provável ponta-de-lança escolhido pelo seleccionador luso). Apesar do sumido registo de golo de Éder na selecção (apenas um tento, no amigável diante da Itália), o jogador deverá manter a confiança de Fernando Santos.

16:00. A partida com mais golos entre Portugal e Albânia realizou-se em 2003, em contexto amigável. A vitória portuguesa deu-se por expressivos 5-3, numa partida em que a Albânia ultrapassou o número de golos que marcara a Portugal numa partida - 1. Das seis partidas efectuadas, apenas nessa a selecção albanesa marcou mais do que um golo. De ressalvar que a Albânia, é, actualmente, a única equipa ainda invicta neste Grupo I.

15:45. Portugal e Albânia enfrentaram-se por seis ocasiões, com claro domínio para a selecção lusa, que venceu quatro partidas e apenas perdeu o jogo em questão, no dia 7 de Setembro de 2014. Em partidas disputadas em solo albanês, Portugal venceu sempre - duas ocasiões vitoriosas, em 1996 por 0-3 e em 2009 por 1-2. Terá agora pela frente uma selecção albanesa bem mais forte, cujo comando técnico pertence a Gianni Di Biasi.

15:25. Portugal não tem boas recordações do anterior embate com a Albânia: em Aveiro, ainda sob o comando de Paulo Bento (contestado após o Mundial 2014), Portugal caiu com estrondo por 0-1 mediante um golo Bekim Balaj, aos 52 minutos de jogo. Entrada péssima da selecção das quinas no Apuramento para o Euro 2016, que motivou a saída de Paulo Bento e a entrada de Fernando Santos.

15:10. Portugal desloca-se à Albânia para tentar angariar três pontos e aproximar-se definitivamente do objectivo de marcar presença no Euro 2016. Depois de uma entrada em falso nesta fase de grupos (precisamente frente à Albânia, em Aveiro), Portugal tenta dar seguimento aos bons resultados e garantir a fasquia dos 15 pontos (Portugal lidera o Grupo I com 12, mais um que Albânia e Dinamarca (a selecção nórdina tem, no entanto, 6 jogos).

15:00. Seja bem-vindo ao jogo Albânia x Portugal, partida referente à sexta jornada da Qualificação para o Europeu 2016, a ser realizado em França. A partida do Grupo I será disputada às 19:45 horas no Estádio Elbasan Arena, em solo albanês. Siga o minuto a minuto do Albânia x Portugal, em directo, grátis, em Vavel Portugal.