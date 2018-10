Juan Mata marca e imita tento de Andoni Goikoetxea em 1994

A vitória da Espanha frente à Macedónia (1-0) foi alcançada com um golo de Juan Mata aos oito minutos. O golo do médio fez lembrar o tento de Andoni Goikoetxea no grupo C do Mundial de 1994, ante a Alemanha.