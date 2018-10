Lesão de Claudio Bravo afasta guardião do duelo contra o Atlético Madrid

O agente do guardião chileno Claudio Bravo, Cristian Ogalde, referiu, aos microfones do programa desportivo Al Aire Libre, da emissora chilena Radio Cooperativa, que o guarda-redes do Barcelona tem pela frente uma recuperação de três semanas.

«O Claudio está bem. Falei com ele e está tranquilo. É uma lesão cuja recuperação tardará três semanas para estar a cem por cento». O internacional vai perder alguns jogos do clube catalão, entre eles já o próximo importante compromisso no Sábado, contra o Atlético Madrid, no Vicente Calderón.

No seu lugar alinhará o guardião alemão Ter-Stegen, atleta que se juntou ao Barcelona no arranque da temporada 2014/2015 e que alinhou na condição de titular nas partidas da Liga dos Campeões.