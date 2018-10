Central é valor seguro: Eric Dier estende ligação com Tottenham até 2020

A qualidade demonstrada pelo jovem central Eric Dier foi suficiente para que os responsáveis do Tottenham avançassem com o processo de renovação contratual do antigo jogador do Sporting. Dier renovou até 2020, depois de efectuar 40 partidas ao serviço dos «Spurs», 36 na primeira temporada e 4 na presente época.

Transferido por 5 milhões de euros no Verão passado, Eric Dier reforçou o Tottenham e cedo mostrou talento para segurar um lugar no eixo defensivo da equipa londrina. O central luso-inglês, formado no Sporting, goza de um estatuto de titular que nunca foi facto consumado no clube de Alvalade.