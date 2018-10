Benfica trabalha para garantir Grimaldo e Franco Cervi em Janeiro de 2016

O Benfica está a trabalhar para reforçar o plantel, tendo, neste momento, dois alvos bem definidos: Alex Grimaldo e Franco Cervi. O jogador espanhol do Barcelona já estava no radar encarnado e o clube das águias chegou mesmo, neste Verão, a contactar o agente do jogador, com vista à sua transferência para a Luz. O caso do extremo argentino é diferente: Cervi entrou na lista de prioridades do Benfica depois desencadeado o interesse do Sporting na contratação do atleta do Rosario Central.

Alex Grimaldo, de 19 anos, está a menos de um ano do término do seu contrato com o Barcelona e tem sido alvo da cobiça dos encarnados nos últimos meses - em Janeiro de 2016 tornar-se-á um jogador livre, pronto a negociar livremente o seu futuro. O Benfica negoceia, neste momento, a vinda do lateral esquerdo para a Luz, algo que poderá acontecer a custo zero, no final da temporada, ou já em Janeiro, caso as águias aceitem compensar financeiramente o clube «blaugrana».

Franco Cervi, de 21 anos, tem sido alvo da cobiça do Sporting, mas a proposta do Benfica bateu a concorrência leonina - os encarnados estão a ultimar os detalhes da contratação do atleta argentino, vendo no jogador o substituto hipotético de Nico Gaitán, que poderá sair da Luz em Janeiro de 2016. Caso seja consumado o negócio, Cervi seguirá o caminho de Ángel Di Maria, que também reforçou o Benfica vindo do Rosario Central.