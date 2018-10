Benfica: Jonas renova até 2018

O Benfica anunciou esta quarta-feira ter chegado a um acordo com Jonas para o prolongamento do vínculo contratual por mais duas épocas, até 2018.

O avançado brasileiro - que na janela de transferências deste verão esteve perto de sair dos encarnados rumo ao campeonato chinês - chegou na época passada a custo zero e acabou por ficar em Portugal, assinando, agora, a renovação de contrato com as águias, numa altura em que as negociações já decorriam há algum tempo.

Em declarações à Benfica TV, o goleador mostrou-se satisfeito com a resolução do processo. «Estou muito feliz. Não foi uma decisão nada difícil, porque sempre foi o meu desejo continuar aqui. Estou adaptado e muito contente no Benfica», confessou.

«Estou mais experiente, maduro e num clube grande com a estrutura necessária para se desenvolver. O Benfica dá-me todas as condições e é aqui onde me sinto feliz. Quero agradecer a todos e agora é continuar a trabalhar para alcançar os nossos objetivos coletivos e individuais», rematou.

Recorde-se que Jonas parte para a segunda época ao serviço do emblema da Luz, agora sob o comando técnico de Rui Vitória, após ter sido o melhor marcador da equipa na temporada transacta (31 golos em 35 jogos), o que lhe valeu o prémio individual de melhor jogador do campeonato nacional em 2014/2015, distinção atribuída com votos de treinadores, capitães e adeptos.