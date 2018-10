Em conferência de imprensa, André Villas-Boas anuncia saída do Zenit

O treinador português radicado na Rússia, André Villas-Boas, de 37 anos, está de saída do Zenit no final da presente temporada - a confirmação do abandono foi dada pelo próprio técnico, que em conferência de imprensa anunciou oficialmente a sua saída do clube da cidade de São Petersburgo.

«Foi-me oferecido um novo contrato, mas recusei. No final desta temporada deixarei o clube», desvendou André Villas-Boas, que assim colocará termo a uma ligação que começou na temporada 2013/2014 e que já valeu um título de campeão nacional às duas partes, assim como uma Supertaça.

O técnico luso não terá ficado agradado com a introdução da nova regulamentação concernente ao limite de estrangeiros e às quotas obrigatórias de jogadores nacionais, assim como terá ficado desiludido pela falta de investimento do clube no mercado de Verão.