Resultado Benfica 6x0 Belenenses na Liga NOS 2015

22:27. Vitória expressiva do Benfica sobre o rival Belenenses por seis bolas a zero. Esta foi a melhor exibição da equipa encarnada na era Rui Vitória.O Benfica assume a liderança do campeonato e espera agora pelos resultados das outras equipas. Os três pontos ficam na casa das águias, num jogo em que os jogadores Benfiquistas foram claramente superiores. O Belenenses nunca conseguiu sair para o ataque com a bola controlada. Mitroglou e Jonas bisaram na partida. Nico Gaitán e Talisca marcaram os restantes dois golos.

Final do encontro. O Benfica goleia o Belenenses por 6-0.

90+2´. Vão jogar-se mais dois minutos na Luz.

90´. Falta sobre Talisca. Na conversão do pontapé livre Pizzi remata ao lado.

86´. Falta mais agresiva de Luisão valeu um cartão amarelo ao capitão do Benfica.

84'. Remate de Gonçalo Guedes retido pela defesa do Belenenses.

78´. Os bicampeões nacionais estão neste momento a jogar com cinco portugueses.

76'. A luz volta a fazer uma vénia e desta vez o contemplado é Jonas. Mas que exibição de luxo do avançado brasileiro.

76´. Última substituição no Benfica. Entra Pizzi, sai Jonas.

75´. Remate cruzado de Sturgeon à baliza de Júlio César. Passa o perigo para a equipa encarnada.

73'. Substituição na equipa do Belenenses. Entra André Sousa, sai Rúben Pinto.

72'. Tal como aconteceu com Gonçalo Guedes, esta também será a estreia para Nuno Santos no principal campeonato português.

72´. Entra Nuno Santos, sai Nico Gaitán. Um estádio inteiro de pé a prestar a vénia a Nico Gaitán. O tango do argentino encantou os adeptos benfiquistas esta noite.

70'. Cartão amarelo para Abel Camará, por falta sobre Gonçalo Guedes perto da área.

70´. 42.454. Este é o número de espectadores no Estádio da Luz esta noite

66´. Entra Raúl Jiménez, sai Mitroglou. Ovação de pé para o jogador grego do Benfica.

63´. Os jogadores do Benfica estão insaciáveis. Remate em jeito de Talisca a passar por cima do guarda redes Ventura.

63'. GOLOOOOOOOOO! Mas que bomba de Talisca. O primeiro golo do brasileiro na edição deste ano da Liga NOS.

62´. Entra Abel Camará, sai Carlos Martins.

60'. Que bonito é ver o Benfica a jogar. Assistido por Jonas, o internacional argentino, empurra calmamente para o fundo da baliza.

60'. GOLOOOOOOOOOO! Mão cheia de golos na Luz. Desta vez foi Nico Gaitán.

58´. Mais uma iniciativa individual iniciada por Gaitán travada em falta.

53´. Nico Gaitan troca os rins ao defesa do Belenenses, cruza, Ricardo Dias, na área, ainda desvia para Mitroglou, que dilata para quatro golos a vantagem do Benfica

53'. GOLOOOOOOO! MITROGLOU! Os avançados benfiquistas estão de pontaria afinada. O resultado é agora 4-0.

51´. Excelente trabalho individual do numero 10 encarnado, Nico Gaitán, mas João Amorim trava em falta o extremo benfiquista.

49´. O recém-entrado Luis Leal entra na área com a bola controlada mas Júlio César responde com uma grande defesa.

47´. O jovem Gonçalo Guedes remata, de fora da área, mas a bola sai ao lado.

46´. Luis Leal entrou para o lugar de Kuca.

46´. Recomeça a partida na Luz.

Segundo tempo

21:29. O Benfica apresentou-se nesta primeira parte solto e alegre, com um fio condutor de jogo bem definido que não tem dado descanso à equipa orientada por Sá Pinto.Talisca, Gonçalo Guedes e Jardel que foram as novidades no onze titular, apresentaram-se em excelente forma física.

21:23. Intervalo no dérbi. O Benfica sai para os balneários a vencer por uns esclarecedores 3-0. Mitroglou abriu o ativo, Jonas bisou, ampliando a vantagem. O brasileiro destacou-se do resto dos companheiros pela sua presença constante em todas as zonas do terreno ofensivo.Os encarnados confirmaram a sua superioridade , perante um Belenenses que não criou oportunidades perigosas de golo.

Intervalo

45 + 1'. Falta de Mitroglou. Mais uma vez o avançado a travar o ataque do Belenenses.

45 +1´. Remate de Nico Gaitán. Encaixa Hugo Ventura.

40´. Na sequência de um pontapé de canto batido por Gaitán, Samaris cabeceia a bola, que sobeja para Jonas. O avançado brasileiro ajeitou o esférico e finalizou de pé direito para o fundo da baliza de Ventura. Uma assistência e dois golos. Jonas está imparável.

40'. GOOOOOOLO! JONAS bisa na partida. O homem golo que renovou esta semana marca o seu quinto golo no campeonato.

38´. Livre batido por Carlos Martins muito ao lado.

37´. Falta do miúdo Gonçalo Guedes sobre Rúben Pinto.

36´. Destaque para Talisca. O baiano está a apresentar-se a um nível muito bom.

35´. Primeiro remate do Belenenses por João Amorim. Contudo, os azuis de Belém ainda não acertaram na baliza encarnada.

33´. Canto para a equipa do Benfica. Remate de Jonas na sucessão do canto mas passa ao lado.

27´. Cruzamento de Mitroglou, na ala esquerda, mas agarrou Ventura, evitando que a bola chegasse ao avançado Jonas.

26´. Fora de jogo assinalado ao ex-jogador do Benfica, Miguel Rosa.

26´. Falta do defesa esquerdo benfiquista, Eliseu, sobre Kuca.

24´. Remate de muito longe de Jonas. Estava atento Ventura.

21´. Livre executado por Carlos Martins sem perigo para a baliza defendida por Júlio César.

20´. Em 20 minutos a equipa do Restelo não fez nenhum remate. Para já, pouco Belenenses na Luz.

17´. Cruzamento de Nico Gaitán, do lado esquerdo, para a área, a bola ainda toca em Gonçalo Guedes, antes de Jonas receber o esférico e, de pé esquerdo, atirar de forma certeira para a baliza.

17´. GOOOOOOLO!! O Homem golo do Benfica JONAS eleva o marcador para a equipa da casa!

16´. Grande combinação por parte dos homens da frente do Benfica. Gonçalo Guedes rodopia sobre o defesa adversário e remata mas Ventura amarra.

13´. Bom trabalho de Carlos Martins a driblar vários jogadores mas Mitroglou em tarefas defensivas trava o médio em falta.

10´. Remate muito desenquadrado de Talisca à baliza do Belenenses.

9´. Jonas endiabrado faz um novo cruzamento mas Hugo Ventura agarra o esférico confiantemente.

5´. GOOOOOLO!! KOSTAS MITROGLOU! Cruzamento teleguiado por parte de Jonas na direita do terreno, e cabeceamento de MITROGLOU a fuzilar Hugo Ventura.

4´. Fora de jogo assinalado ao ataque do Belenenses.

3´. Falta de Luisão sobre Carlos Martins.

1´. Começa o dérbi no Estádio da Luz.

Apito inicial

20:29. O Belenenses veste o tradicional azul e exibe o seu novo patrocínio.

20:28. Entram em campo as duas equipas!

20:22. Termina o aquecimento e as equipas recolhem ao balneário. Está tudo a postos para o dérbi que vai colocar frente a frente dois velhos rivais Lisboetas.

20:20. Relativamente ao último jogo Sá Pinto fez 4 alterações no onze titular. Carlos Martins, Kuca, João Amorim e Ricardo Dias são as novidades no onze de hoje.

20:11. Formação inicial do Belenenses: Ventura; João Amorim, Tonel, Brandão e Geraldes; Ruben Pinto, Ricardo Dias e Carlos Martins; Kuca, Miguel Rosa e Sturgeon.

20:01. Depois de uma paragem forçada devido a lesão, Jardel volta ao onze das águias.

19:53. Novidade na equipa encarnada. Gonçalo Guedes estreia-se como titular com a camisola do Benfica em jogos a contar para a Liga NOS.

19:48. Formação inicial do Benfica: Júlio César, Nélson Semedo, Jardel, Luisão, Eliseu, Samaris, Talisca, Gonçalo Guedes, Nico Gaitán, Jonas, Mitroglou

18:40. «Vamos jogar contra uma equipa que tem a pressão, a responsabilidade e a obrigação de ganhar este jogo contra nós. Nós, por outro lado, iremos com o respeito com que encaramos todos os adversários», afirmou o treinador do Belenenses, Sá Pinto, no lançamento do Benfica x Belenenses. O técnico afirmou também que todos os convocados poderão ser parte activa do jogo disputado hoje na Luz.

18:15. Em conferência de antevisão da partida, Rui Vitória revelou total concentração no trabalho, relegando controvérsias de Jorge Jesus para segundo plano: «Eu estou no Benfica e a minha preocupação exclusiva, enquanto tiver este símbolo ao peito, é o Benfica. Neste momento, o Benfica esgota a minha disponibilidade», afirmou. Quantos às opções iniciais, persiste a dúvida quanto à titularidade de Victor Andrade - Gonçalo Guedes pode surgir no onze, no lado direito do meio-campo.

17:40. Onzes prováveis do Benfica x Belenenses:

17:25. No Belenenses, as grandes dúvidas prendem-se com a utilização de jogadores que têm ligações com o Benfica, casos de Dálcio (emprestado), Carlos Martins ou Miguel Rosa (ex-encarnados que podem estar ao abrigo de um suposto 'acordo de cavalheiros'). Miguel Rosa, por exemplo, ainda não defrontou a antiga equipa desde que abandonou a Luz; apesar disso, Sá Pinto convocou todos os 28 jogadores disponíveis e garantiu que qualquer poderá actuar.

17:10. No Benfica regista-se o retorno do defesa central Jardel, que tem estado afastado da competição devido a lesão. Apesar do seu regresso, é expectável que o argentino Lisandro López mantenha a titularidade ao lado do capitão Luisão. Outra das novidades na convocatória de Rui Vitória é a chamada do jovem Nuno Santos, extremo produto da academia do Seixal - a saída de Ola John abriu espaço para a chamado do atleta promissor.

17:00. Em 74 jogos disputados na casa do Benfica, para o campeonato nacional, o Benfica regista 53 vitórias contra escassas sete vitórias do rival lisboeta Belenenses. O último triunfo forasteiro data de 2000, quando o Belenenses visitou a Luz e venceu o Benfica por 2-3, na jornada 30, com golos de Fernando Mendes, Filgueira e Rui Gregório. Os golos encarnados foram assinados por João Tomás e Maniche. Em 1997, o Belenenses vencera também na Luz, por 1-2.

16:45. Na última vez que o Benfica recebeu o Belenenses numa partida da Liga, os encarnados levaram a melhor por 3-0, num jogo da décima segunda jornada da época transacta. Os golos do Benfica foram apontados por Lima, Enzo Pérez e Salvio - todos eles jogadores que não marcarão presença hoje na Luz, por diferentes razões: Lima e Enzo foram já transferidos, Salvio permanece lesionado. A última vez que o Belenenses roubou pontos na Luz foi na época 2013/2014 (1-1).

16:25. O Belenenses vem de um empate forasteiro, no reduto do Vitória de Guimarães (1-1), e volta agora a jogar fora de casa, no «derby» lisboeta que colocará frente-a-frente o bicampeão nacional, que pretende dar forte imagem de si no pós-Jesus, e o Belenenses que procura surpreender a Luz, tal como fez no ano 2000, ano que registou a última vitória do clube do Restelo em partidas disputadas no terreno do Benfica. Já lá vão 15 anos desde esse marcante 2-3 na Luz.

16:15. Apesar da boa performance europeia, o Belenenses busca ainda a primeira vitória dentro de portas: a equipa da Cruz de Cristo ainda não triunfou nesta edição da Liga NOS, apesar registando três empates em três partidas. Apesar disso, outro ângulo pode ser ressalvado: equipa de Sá Pinto ainda segue invicta na temporada 2015/2016, já que ainda não perdeu nenhuma das 7 partidas até agora realizadas.

15:55. Nas partidas em casa, o Benfica tem mostrado veia goleadora assinalável, tendo marcado sete tentos em 180 minutos: o Estoril sofreu 4 e o Moreirense 3; mas é, no entanto, a única a equipa dos três grandes a ter perdido neste campeonato, e também a única de entre os candidatos a ter ficado em branco (na derrota frente ao Arouca, em Aveiro). Nessa partida fora, a pontaria contrastou com a eficácia caseira: 30 remates não serviram para marcar sequer um golo a Bracalli.

15:30. O Belenenses, que tal como o Benfica abraça um novo projecto desportivo com novo treinador, entrou com o pé direito na temporada, conquistando duas eliminatórias europeias até garantir a histórica presença na UEFA Liga Europa, naquele que foi o primeiro grande feito de Sá Pinto ao leme do clube do Restelo. Contra o Altach, o Belenenses confirmou a ida à prova europeia (Tiago Caeiro marcou o golo decisivo).

15:20. O Benfica volta a actuar na Luz, depois de ter suado para vencer, na última jornada, o Moreirense (3-2). A equipa de Rui Vitória segue com 6 pontos no campeonato e apenas somou vitórias nas partidas jogadas em casa (Estoril e Moreirense). Apesar disso, em nenhuma das partidas disputadas nesta temporada, o Benfica foi capaz de convencer os seus adeptos, que ainda não viram um Benfica dominador e seguro de si.

15:10. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Belenenses, referente à jornada 4 da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no Estádio da Luz, às 20:30h, e colocará frente-a-frente o bicampeão nacional contra o histórico Belenenses; siga o minuto a minuto do Benfica x Belenenses, em directo e, em Vavel Portugal.