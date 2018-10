Resultado Arouca x Porto na Liga NOS (1-3)

O Porto está agora isolado na tabela esperando aquilo que irá fazer o Sporting este domingo em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Quanto ao Arouca não igualou o registo de quatro jogos sem perder, mas continua a marcar em todos os encontros. Esperamos que tenha gosta de mais esta transmissão em directo e. Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Corona foi a figura maior do desafio, o mexicano estreou-se com dois golos. Aboubakar com um golo e uma assistência, também se destacou e André André esteve em bom plano no meio-campo.

Triunfo justo da equipa portista, que foi melhor durante o desafio e teve as melhores oportunidades de golo. O Arouca foi esforçado, mas nunca criou verdadeiro perigo, marcando na única ocasião de golo que teve em 90' minutos.

FINAL DA PARTIDA, VITÓRIA DO PORTO SOBRE O AROUCA POR 1-3!

90' Vão jogar-se mais três minutos.

87' Substituição no Porto, saiu Corona e entra Bueno.

Este golo acaba por ser um prémio de consolação para o esforço da equipa que nunca se remeteu à defesa.

83' GOOOLLLOOO DO AROUCA!!! Nildo entra na área pela esquerda, remata cruzado e Maurides ao segundo poste encosta para dentro da baliza.

80' Cartão amarelo para Maxi Pereira por derrubar Nildo.

75' Remate de Nildo ao lado sem perigo.

73' Alteração no Arouca, saiu David Simão e entra Nildo.

Depois de tanto tentar e jogar, Aboubakar marca finalmente, merecido golo do camaronês.

71' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Centro de André André e Aboubakar dentro da área sozinho só tem de empurrar de cabeça.

70' Substituição no Porto, saiu Imbula e entra Herrera.

69' Remate de Imbula ao lado da baliza.

67' Cartão amarelo para Rúben Neves por rasteirar David Simão.

65' Cartão amarelo para Imbula por pontapear a bola, depois do jogo já estar parado.

64' Lance individual de Aboubakar a rematar de muito longe, mas a bola passa perto do poste.

Corona volta a marcar bisando no encontro, que estreia do mexicano.

61' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Remate de André André, o guarda-redes Bracalli defende para a frente e Corona na recarga aumenta o placar.

60' Alteração no Arouca, saiu Jaílson e entra Maurides.

54' Substituição no Porto, saiu Brahimi e entra Danilo.

54' Alteração no Arouca, saiu Zequinha e entra Leandro.

53' Aboubakar com espaço em zona frontal remata, mas torto por cima da barra.

47' Remate de Maxi Pereira por cima da baliza.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O PORTO!

A partir dos 25' minutos a equipa da casa começou a soltar-se mais no encontro e a chegar mais perto da área de Casillas, sem no entanto levar perigo. No entanto o jogo está longe de estar decidido e a segunda parte promete.

O golo surgiu ao minuto quinze por Corona, o mexicano recebeu de calcanhar de Aboubakar e estreou-se a marcar com a camisola portista.

Boa primeira parte com as duas equipas a disputarem o jogo pelo jogo. Melhor o Porto a entrar forte e com vários remates à baliza de Bracalli.

INTERVALO DO JOGO, O PORTO VENCE O AROUCA POR 0-1!

46' A bola bate na barreira e sai pela linha final. João Capela não deixa marcar o canto.

45' Livre que pode levar perigo às redes de Casillas. Falta de Imbula sobre David Simão, descaído ligeiramente para a esquerda, perto da área.

42' Centro perigoso de Brahimi com a bola a cair na pequena área, mas Aboubakar a não conseguir desviar, acabando por sair pela linha de fundo.

40' Cinco minutos para o intervalo, com o jogo a disputar-se muito no meio-campo e o Arouca a conseguir soltar-se mais no terreno e a chegar perto da área azul e branca.

36' Livre directo de David Simão e Casillas agarrar a dois tempos.

35' Cartão amarelo para Marcano por derrubar Roberto.

30' Lance atabalhoado na área do Arouca, a bola sobra para Aboubakar e este remata à figura de Bracalli.

23' Cartão amarelo para Brahimi por rasteirar Jaílson.

22' Primeiro remate do Arouca pertence a Nuno Valente, com a bola a sair ao lado.

21' Cartão amarelo para Layún por falta sobre David Simão.

20' Vinte minutos de jogo de domínio do Porto, com Corona a inaugurar o marcador. O Arouca com grandes dificuldades em ultrapassar o seu meio-campo, ainda não rematou à baliza de Casillas.

Adivinhava-se o golo portista face ao caudal ofensivo da equipa de Lopetegui. O mexicano Corona não podia ter melhor estreia na Liga.

15' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Combinação de Corona com Aboubakar, o camaronês toca de calcanhar e o mexicano remata para o fundo das redes.

12' Novo remate portista, agora foi Aboubakar atirar ao lado do poste direito.

8' Centro de Maxi Pereira e Aboubakar já em queda desvia a bola, mas sem perigo.

6' Cartão amarelo para David Simão por derrubar Maxi Pereira.

4' André André remata rasteiro e Bracalli seguro vai ao relvado agarrar.

1' Pontapé do meio da rua de Layún, mas muito por cima da baliza.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O AROUCA!

20:44. Entram os três conjuntos no relvado do Municipal de Arouca.

20:35. As equipas já recolheram aos balneários para daqui a pouco regressarem para o início do desafio.

20:25. Grande destaque no onze portista para os reforços Layún e Corona a estrearem-se como titulares.

20:20. Os dois conjuntos já vão aquecendo no relvado, numa noite fria em Arouca e com possibilidade da chuva também marcar presença.

20:15. No banco de suplentes do Arouca vão estar Rui Sacramento, Gége, Dabó, Adilson, Nildo, Leandro e Maurides.

20:10. No banco de suplentes do Porto vão sentar-se Helton, Martins Indi, Danilo, Herrera, Bueno, Osvaldo e Tello.

20:05. O Arouca joga com, Bracalli na baliza, na defesa Lima, Hugo Basto, Velázquez e Jaílson, no meio-campo David Simão, Nuno Coelho e Nuno Valente, no ataque Zequinha, Roberto e Artur.

20:00. O Porto vai alinhar com, Casillas na baliza, a defesa com Maxi Pereira, Maicon, Marcano e Layún, no meio-campo Imbula, André André e Rúben Neves, na frente Corona, Aboubakar e Brahimi.

19:40. O Porto já vai em dezanove jogos seguidos sem perder para o campeonato. O último desaire aconteceu na época passada na ronda 18º frente ao Marítimo por 1-0. Já o Arouca, caso não perca esta noite vai igualar o melhor registo de encontros sem perder na Liga, quatro.

19:20. As duas equipas parecem andar de «mãos dadas» nestas primeiras jornadas. O Arouca leva quatro golos marcados, dois em cada parte dos desafios, enquanto os azuis e brancos tiveram seis remates certeiros, três em cada metade das partidas.

19:00. No relvado vão estar as duas melhores defesas do campeonato, até ao momento, Arouca e Porto só consentiram um golo. Os de Aveiro frente ao Paços Ferreira, e os dragões diante do Marítimo, com a curiosidade de ambos os encontros terem acabado empatados a uma bola.

18:40. Um dos jogadores que tem merecido mais destaque nem sequer é opção nas contas do plantel principal do Porto: André Silva, jovem da formação azul e branca, saltou para a ribalta ao marcar três golos na partida de Portugal diante da Albânica, na Qualificação para o Euro 2017 sub-21. O avançado mostrou dotes de goleador e até já chamou a atenção do treinador, que já confirmou estar de olho no promissor atacante.

18:25. «Há aspectos do jogo em que temos de ser melhores que eles. E esses são aqueles que podemos explorar, em termos de organização temos de ser melhores, em termos de atitude e mentalidade temos», afirmou Lito Vidigal em conferência de imprensa de lançamento do Arouca x Porto. Já Julen Lopetegui ressalvou a capacidade do Arouca: «Sabemos que venceu bem o Benfica e que está empatado connosco na classificação».

18:10. Existe a possibilidade do argelino Yacine Brahimi actuar no miolo, mas também poderá regressar à faixa, algo que se sucedeu na partida contra o Estoril, daí ser plausível que o médio organizador André André possa irromper pela equipa titular, liderando o pensamento táctico portista (entrou a meio dos 3 jogos já disputados). Quase certa é a entrada de Jesús Corona no onze, ficando ainda em dúvida a utilização, a titular, de Tello.

17:55. Nas opções tácticas do Arouca, é altíssima a probabilidade de ser o extremo Zequinha o substituto do jovem Ivo Rodrigues, habitual titular da formação - os regulamentos obrigam o extremo, emprestado pelo FC Porto, a não defrontar a sua equipa-mãe, facto que abre portas à titularidade do reforço Zequinha. De resto, não se prevêem alterações no figurino 4-3-3 utilizado por Lito Vidigal, com David Simão como municiador e Hugo Basto e Velásquez como pilares defensivos.

17:40. O FC Porto poderá estrear na partida de hoje dois reforços mexicanos assegurados no último dia da janela de transferências: Miguel Layún e Jesús Corona. Os jogadores poderão saltar directamente para o onze de Julen Lopetegui, quer para a faixa esquerda da defesa (Layún no lugar de Cissokho) quer para a faixas do ataque (Jesús Corona no lugar de Varela, não convocado, ou até de Cristian Tello).

17:25. Onzes prováveis para o jogo Arouca x Porto:

17:15. Na temporada passada, naquela que foi a última deslocação do Porto ao reduto do Arouca, a equipa então treinada por Pedro Emanuel caiu aos pés de um Porto danado para o golo: 'chapa 5' imposta pela equipa de Julen Lopetegui, com os golos a serem marcados por Casemiro, Juan Quintero, Jackson Martínez e Vincent Aboubakar. Entre os marcadores, apenas o camaronês irá voltar a defrontar o Arouca, sendo ele o substituto natural do transferido Jackson Martínez.

17:00. Na única vez que, em três jornadas, o Porto actuou fora de casa na Liga, perdeu pontos: nos Barreiros, os portistas foram travados pelo Marítimo (1-1). Esta será a segunda deslocação do FC Porto, diante de um Arouca que, num historial de quatro partidas efectuadas ante o Porto (para a Liga) nunca obteve nenhuma vitória, sequer empate. A vitória mais magra dos azuis-e-brancos deu-se na época passada, no Dragão, por 1-0.

16:45. O Arouca está longe de ser uma equipa temível mas está igualmente longe de ser um alvo fácil: a equipa de Lito Vidigal ainda não perdeu e já causou a grande surpresa de fazer cair o bicampeão nacional Benfica, 1-0 com um golo solitário do avançado Roberto e uma solidez defensiva que permitiu três pontos históricos. O guarda-redes brasileiro Bracalli também esteve em evidência, ao parar a avalanche ofensiva dos encarnados.

16:35. O FC Porto vem de uma vitória caseira frente ao Estoril mas as exibições do Dragão ainda não convenceram totalmente a massa adepta portista. Com 7 pontos, os mesmos que o Arouca, o Porto procura voltar a ultrapassar o rival Benfica (venceu ontem o Belenenses) e colocar pressão no outro competidor directo, o Sporting, que apenas entra em campo amanhã. Nem Porto nem Arouca perderam ainda esta época - o jogo promete ser disputado.

16:30. Esta partida tem causado alguma polémica pelo facto de não se disputar no Estádio Cidade de Aveiro, tal como aconteceu no jogo Arouca x Benfica da segunda jornada do campeonato. Julen Lopetegui aflorou a questão, expressando a sua incompreensão perante a desigualdade de critérios, invocando, pertinentemente, questões de igualdade competitiva para colocar em causa o facto do jogo ser disputar no reduto do Arouca.

16:20. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Arouca x Porto, partida referente à quarta jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio Municipal de Arouca, às 20:45 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Arouca x Porto, em directo e, em Vavel Portugal.