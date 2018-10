Lusos dão nas vistas: José Gonçalves e Nélson Oliveira brilham na Vuelta 2015

A prestação do contingente luso na Vuelta 2015 tem sido notabilizada pelas excelentes actuações de dois ciclistas portugueses - José Gonçalves e Nélson Oliveira. Tanto o corredor da equipa espanhol Caja Rural como o ciclista da Lampre-Merida (equipa do notável Rui Costa) têm passeado categoria pelas estradas espanholas, arrebatando classificações dignas de louvor e exibições que obrigam o ciclismo internacional a fixar os olhos na qualidade e potencial de ambos.

José Gonçalves, de 26 anos, arrancou, por entre adversários temíveis, um brilhante segundo lugar na etapa que ligou San Lorezo de El Escorial a Cercedilla, dois dias depois ter cortado a meta em terceiro lugar na jornada que ligou Roa a Riaza (18ª etapa). A essas duas classificações juntam-se dois quintos lugares (na etapa 10 e 4) e uma combatividade digna de registo, premiada com um lugar na classificação geral que não deverá ultrapassar o quadragésimo posto.

Nélson Oliveira, de 26 anos, também foi estrela lusa brilhando em solo espanhol. O ciclista da Lampre-Merida discute com os melhores do pelotão internacional um lugar entre os vinte primeiros classificados e pode gabar-se da proeza de vencer uma etapa da Vuelta (etapa 13 que ligou Calatayud a Tarazona). Esse feito é acompanhado de um meritório segundo lugar na 19ª etapa e de um oitavo lugar obtido no contra-relógio, realizado na cidade de Burgos (17ª etapa).