Nélson Oliveira marca na estreia e dá vitória ao Nottingham Forest

No jogo de estreia do avançado Nélson Oliveira, nada poderia ter corrido melhor: o jogador do Benfica, emprestado ao Nottingham Forest, foi decisivo no partida da sexta jornada do Championship, ao marcar o golo que fez toda a diferença no reduto do Queens Park Rangers.

O atleta português começou a partida no banco, mas, dado o persistente 1-0 a favor do QPR, o avançado emprestado este Verão ao Nottingham Forest entrou aos 69 minutos, a tempo de ver consumado o empate (aos 75, por Henri Lansbury) e muito a tempo de ser o decisor do duelo, com um golo aos 82 minutos.

Assistido com delicadeza e subtileza pelo médio internacional cabo-verdiano Ryan Mendes (também ele reforço de Verão do Nottingham Forest), Nélson Oliveira penetrou pela área e de primeira bateu o guardião Smithies.