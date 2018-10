Resultado Rio Ave x Sporting na Liga NOS 2015 (1-2)

21:20. Da nossa parte, resta agradecer a sua preferência. Para a semana cá estaremos, a relatar o melhor do futebol português. Boa noite!

21:17. Com este resultado o Sporting consegue então os 3 pontos que o colocam em 2º lugar na tabela, em igualdade pontual com o Porto e uma posição à frente do rival Benfica. O Rio Ave, por sua vez, permanece com os anteriores 5 pontos na 10ª posição da tabela, sofrendo a primeira derrota na Liga.

21:15. O Sporting acabou por vencer em casa do adversário com 2 golos, de Adrien e Slimani, contra 1 único do Rio Ave, marcado por Yazalde. Um resultado que não demonstra na totalidade o que aconteceu em campo: numa primeira parte encontrou-se um Sporting mais ativo, superior por vezes, mas na maioria do tempo equilibrado face ao rival. Na 2ª parte, por sua vez, o Rio Ave notabilizou-se muito mais, culminando a sua superioridade no golo que ainda deu esperança, mas que de pouco serviu. O resultado é por isso algo injusto para a equipa da casa, mas é com 2 golos merecidos que o Sporting leva esta vitória para Alvalade.

Termina a partida! O Sporting vence por 1-2!

90'. Vão jogar-se 4 minutos de compensação.

90'. Que bem que esteve João Pereira! O lateral correu e rematou com força, mas o guardião Cássio levou a melhor ao defender.

89'. Substituição no Sporting: Sai Carrillo, entra João Pereira.

87'. Que falha de João Mário! Carrillo correu com a bola e passou para João Mário, que perdeu a oportunidade ao rematar frouxo só com o guarda-redes pela frente.

85'. Cartão amarelo para Wakaso.

83'. Substituição final no Rio Ave: Sai Zeegelaar, entra Zé Pedro.

82'. Podia ter sido o 3º! Carrillo passou para Slimani mas o argelino estava rodeado dos adversários e, quando tentou o remate, a bola saiu por fora.

80'. Cartão amarelo para Pedro Moreira, por falta sobre João Mário.

77'. Substituição no Sporting: Sai Téo Gutierrez, entra Carlos Mané.

75'. O golo parece ter acordado o Sporting, que tem conseguido mais posse de bola nestes últimos minutos.

70'. Uma jogada confusa na área acabou por sobrar para Kayembe, que dominou bem a bola e passou para Yazalde que não hesitou em cabecear e marcar! Um golo merecido depois de uma segunda parte que, até ao momento, tem sido dominada pela equipa da casa, que conseguiu assim reduzir a vantagem leonina.

69'. GOOOOOOOOOOOOOLO DO RIO AVE! YAZALDE!

66'. Remate de Aquilani, mas Ukra conseguiu desviar a bola para canto.

64'. Carrillo procurou o golo ao fazer um chapéu ao guarda-redes adversário, mas sem sucesso.

62'. Os primeiros 15 minutos da segunda parte ficam essencialmente marcados por um Rio Ave muito ofensivo e com mais domínio, que sem concretizar consegue ensaiar algumas tentativas à baliza de Rui Patrício. O Sporting está mais tímido mas a entrada de João Mário pretende contrariar essa tendência, para que os verde e brancos recuperem o domínio do meio-campo.

61'. Outra vez Rio Ave! Yazalde aparece na área e serve Zeegelaar, mas o jogador atrapalha-se e a bola é agarrada por Rui Patrício.

60'. Substituição no Sporting: Sai Bryan Ruiz, entra João Mário.

59'. O técnico Jorge Jesus prepara-se para fazer entrar João Mário.

56'. Substituição no Rio Ave: Sai Vilas Boas, entra Nélson Monte. O técnico Vila Condense foi forçado a fazer a substituição.

55'. O jogo está parado enquanto Vilas Boas é assistido.

54'. Slimani! O argelino levou a bola pelo centro do terreno e rematou para a baliza de Cássio, mas o guarda-redes defendeu.

53'. Destaque para o Rio Ave nestes minutos iniciais da 2ª parte. A equipa da casa parece controlar o jogo e tem mantido a bola no meio-campo leonino, procurando o golo através de diversos ataques.

52'. Cartão amarelo para Naldo, por falta sobre Kayembe.

50'. Que ocasião para a equipa de Vila do Conde! Lionn cruzou e o esférico sobrou para Pedro Moreira, que cabeceou ao lado. Talvez a melhor oportunidade de golo para os vila condenses.

48'. Estão 6685 espetadores no Estádio dos Arcos.

46'. O Rio Ave promoveu uma alteração ao intervalo: Saiu Bressan, entrou Kayembe.

Começa a 2ª parte.

20:06. Prevê-se uma 2ª parte igualmente disputada, com o Sporting a procurar marcar mais e o Rio Ave a procurar o empate e, quem sabe, a vitória.

20:05. Primeira parte equilibrada para as duas equipas, ainda que nem sempre homogénea. Começando com um jogo bem disputado entre as duas equipas, pouco tardou a que o Sporting se superioriza-se, essencialmente motivado pelo golo de grande penalidade de Adrién que adiantou os de Alvalade no marcador bem cedo na partida. A equipa de Vila do Conde procurou também motivação e essencialmente a partir do primeiro quarto de hora voltou a equilibrar as hostes, procurando o ataque e ensaiando vários lances de perigo. No entanto, foi mesmo o Sporting que acabou por fazer o 2º e conseguir uma maior vantagem no marcador, deixando ao Rio Ave a difícil tarefa de ter de marcar 3 golos para levar os 3 pontos e subir na tabela.

45'. Cartão amarelo para Gutierrez.

45'. Vai jogar-se 1 minuto de compensação.

42'. Wakaso! O jogador do Rio Ave rematou em força mas para fora, batendo o esférico em Ruiz antes de sair pela linha de fundo.

40'. Que cabeceamento do argelino! Cruzamento muito bem efetuado de Jefferson que foi para o coração da área, onde Cássio tentou desviar mas o toque só ajudou Slimani, que soube cabecear com habilidade. O Sporting leva agora 2 golos de vantagem!

39'. GOOOOOOOOOOOLO DO SPORTING!!!! SLIMANI!!!

37'. Cartão amarelo para Carrillo.

36'. ESTEVE PERTO O RIO AVE! Zeegelaar fez a jogada de forma impecável mas o remate bateu no poste. O empate esteve próximo.

35'. Que corte de Vilas Boas! Téo e Slimani fizeram parceria mas o defesa adiantou-se.

32'. Ukra! Edimar cruzou para o companheiro de equipa mas este cabeceou para fora.

30'. Quase o Rio Ave! Ukra cruzou com perícia para Yazalde, mas a bola ficou presa entre o jogador do Rio Ave e Paulo Oliveira, sobrando para Rui Patrício que a agarrou no chão com segurança.

23'. Bom cruzamento de Zeegelaar pela esquerda, mas não estava ninguém do Rio Ave para aproveitar a oportunidade.

22'. Canto para o Rio Ave. Capela cabeceou mas a bola saiu fora. Esteve mais perto o Rio Ave!

20'. Falta a favor do Rio Ave cobrada por Ukra, mas Zeegelaar não chegou à bola.

19'. O jogo parece mais equilibrado de novo, com o Rio Ave a procurar o ataque com mais consistência, apesar de ainda não ter sido capaz de assustar as redes de Rui Patrício.

16'. Saiu bem Rui Patrício! Zeegelar cruzou e o guarda-redes saiu com agilidade, afastando a bola com a mão.

15'. Livre assinalado para o Rio Ave, mas Bressan atirou por cima, desperdiçando a oportunidade.

14'. O Rio Ave parece reagir ao golo com motivação, começando a ensaiar jogadas de ataque.

11'. O capitão do Sporting adiantou a sua equipa no marcador, por grande penalidade. O guardião atirou-se para o lado oposto e a bola entrou com facilidade.

10'. GOOOOOOOOOOOOOLO DO SPORTING! ADRIEN SILVA!

10'. Pénalti assinalado a favor do Sporting! Foi mão do nº 30 (Wakaso) do Rio Ave. Adrien Silva é quem vai bater.

9'. Valeu Cássio! Um cruzamento de Ruiz podia ter sido aproveitado por vários jogadores do Sporting, mas o guardião do Rio Ave adiantou-se.

7'. Apesar do equilíbrio que se tem verificado, o Sporting denota mais posse de bola, tendo já por 3 vezes ameaçado a baliza adversária, ainda que sem relevância.

5'. Minutos iniciais disputados essencialmente a meio-campo, sem nenhuma equipa se superiorizar nitidamente.

2'. Primeiro canto do jogo a favor do Sporting, depois de um ensaio de Slimani. Este cruzou para Gutierrez mas o colega de equipa não chegou à bola, adiantando-se a defesa do Rio Ave.

Começa a partida em Vila do Conde! Sai do Sporting.

19:13. As equipas já se encontram em campo. Está perto o início.

19:10. Com o jogo prestes a começar, as equipas já regressaram aos balneários. Faltam cerca de 5 minutos para o começo da partida.

18:54. Onze inicial do Sporting: Rui Patrício; Esgaio, Paulo Oliveira, Naldo, Jefferson; Carrillo, Adrien, Aquilani, Bryan Ruiz; Téo Gutierrez e Slimani.

18:52. Onze inicial do Rio Ave: Cássio; Lionn, Vilas Boas, Aníbal Capela, Edimar; Pedro Moreira, Wakaso; Ukra, Renan Bressan, Marvin Zeegelaar; Yazalde.

18:50. Já é conhecido o 11 inicial de cada equipa!

18:20. Carlos Mané e João Mário, ambos formados na academia de Alcochete, poderão hoje atingir as 50 presenças na Liga nacional, caso marquem presença no jogo Rio Ave x Sporting. É expectável que o médio, crucial para a manobra táctica de Jorge Jesus, alinhe de início; Carlos Mané deverá também ser titular, beneficiando do cansaço acumulado do costa-riquenho Bryan Ruiz.

17:50. O Rio Ave alinhará, expectavelmente, com a dupla de centrais constituída por Aníbal Capela e Vilas Boas, Edimar e Lionn nas faixas da defesa; o meio-campo do 4-3-3 de Pedro Martins será preenchido por Wakaso, Bressan e pelo médio experiente Tarantini, que regressa ao onze titular após recuperar de uma lesão. No ataque pontificarão o holandês Zeegelaar, o extremo luso Ukra e o avançado Yazalde.

17:30. No Sporting é esperada a ausência do reforço Bryan Ruiz do onze titular, em detrimento do jovem Carlos Mané; no ataque, o colombiano Teo Gutiérrez voltará a fazer parelha com o argelino Islam Slimani. No meio-campo, Adrien e João Mário serão os esteios, João Pereira regressará à defesa depois de cumprir castigo. André Carrillo, que continua sem renovar, será o elemento mais desequilibrador à disposição de Jesus.

17:05. Na última deslocação ao reduto do Rio Ave, para a Liga, o Sporting venceu pela margem mínima, com um golo solitário de Nani, aos 48 minutos de jogo. Dessa partida, apenas três jogadores voltarão a jogar diante do Rio Ave, hoje - Carlos Mané, Islam Slimani e João Mário. Na temporada anterior, o Sporting voltou a bater a oposição do Rio Ave pela margem mínima de um golo (1-2).

16:30. Nas últimas três partidas entre Rio Ave e Sporting (para a Liga), a vitória sorriu sempre ao Leão; a última vitória do Rio Ave sobre o Sporting deu-se na temporada 2012/2013, quando, na recepção aos Leões, o Rio Ave venceu por 2-1, com golos de Joãozinho (na própria baliza) e do extremo Ukra, contra o tento solitário de Jeffrén. Para encontrar nova vitória do Rio Ave em casa, para a Liga, é preciso recuar a 2004: goleada caseira por 4-0.

16:15. Registaram-se até agora 42 jogos entre Sporting e Rio Ave no âmbito do campeonato nacional: os Leões venceram 27 dessas partidas e apenas foram derrotados por quatro ocasiões (três dessas ocasiões sucederam-se no reduto do Rio Ave). A maior vitória do Sporting em Vila do Conde, para a Liga, registou-se na temporada distante de 1979/1980, quando os Leões foram bater o Rio Ave fora por 1-3.

15:55. Na sua carreira de treinador, Pedro Martins bateu o rival de hoje Jorge Jesus por três ocasiões num total de 14 encontros disputados entre ambos; Pedro Martins, que treinou o Marítimo antes de ingressar em Vila do Conde, venceu sempre as equipas de Jorge Jesus por resultados de 2-1 (nas três ocasiões). Edimar, Tarantini, Ukra, Yazalde e Heldon já sabem o que é marcar ao Sporting - o cabo-verdiano não poderá actuar, por estar emprestado pelo clube de Alvalde.

15:40. O Estádio dos Arcos não deixa boas memórias recentes ao treinador Jorge Jesus - na última deslocação do técnico ao reduto do Rio Ave (ainda ao leme do Benfica), Jorge Jesus escorregou e deixou escapar a vitória - foi a última derrota nacional do treinador (2-1). Os golos do triunfo do Rio Ave foram apontados por Ukra (grande penalidade) e Del Valle, já nos descontos da partida (90+5 minutos).

15:20. O Rio Ave segue com 5 pontos na Liga NOS e caso vença o Sporting poderá ultrapassar o Leão na classificação; a equipa treinada por Pedro Martins ainda não conheceu o sabor da derrota (dois empates e uma vitória) e é, tradicionalmente, um adversário duro de roer no Estádio dos Arcos. o Sporting também ainda não perdeu qualquer partida do foro interno, tendo tropeçado somente em casa diante do Paços de Ferreira (1-1).

15:10. O Sporting chega a esta partida vindo de uma vitória para o campeonato (perante a Académica) mas também de um desaire europeu que impediu o clube de Alvalade de marcar presença na Liga dos Campeões (desaire perante o CSKA Moscovo). Com 7 pontos, o Sporting pode igualar o FC Porto (triunfou ontem diante do Arouca) na liderança da tabela classificativa caso vença hoje o Rio Ave.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Rio Ave x Sporting, partida referente à 4 jornada da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no Estádio dos Arcos, às 19:15 horas e terá acompanhamento total em Vavel Portugal - siga o minuto a minuto do Rio Ave x Sporting, em directo e, na nossa companhia.