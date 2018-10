Inter bate AC Milan: Guarín, o 'Quebra-muros', resolve «derby» da Madoninna

O «derby» della Madoninna terminou ontem com a vitória da equipa da casa: o Internazionale superiorizou-se ao rival milanês AC Milan graças a um golo esplendoroso do médio colombiano Fredy Guarín. O ex-Porto disparou um míssil colocado que derrubou o muro «rossoneri» e permitiu aos «nerazzurri» somar 9 pontos em três jogos, facto que deixa a equipa de Roberto Mancini isolada na frente do campeonato.

No Giuseppe Meazza, o equilíbrio foi dominante mas o golo típico de Guarín (jogador famoso pelos potentes remates plenos de sucesso), de fora da área, quebrou, aos 59 minutos, a resistência do AC Milan de Sinisa Mihajlovic - o guarda-redes Diego López nada pôde fazer para parar o tiro do colombiano de 29 anos. Consumou-se assim nova derrota do AC Milan, que soma apenas uma vitória em três partidas realizadas na Serie A.

A Juventus, actual campeã e finalista da última edição da Liga dos Campeões, segue na décima sexta colocação, num arranque de temporada falhado: em três jogos a «Vecchia Signora» ainda não venceu, somando duas derrotas e um empate. Também o poderoso Nápoles desilude, ainda não tendo conhecido o sabor do triunfo.