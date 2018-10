Académica com nota zero: «estudantes» ainda não pontuaram na Liga

Vai de mal a pior o arranque 2015/2016 da Académica: a Briosa ainda não amealhou qualquer ponto nos primeiros quatro confrontos do campeonato e deixa adivinhar, pelas dificuldades sentidas em todas as partidas, uma penosa e morosa batalha pela manutenção. Os «estudantes» somam quatro derrotas noutros tantos jogos e o mau-estar entre as falanges de adeptos é crescente.

A equipa de Coimbra voltou nesta jornada a falhar o assalto aos pontos, perdendo na Choupana por 2-0, frente a um Nacional em tudo superior à formação liderada por José Viterbo, o salvador técnico da passada temporada (substituiu Paulo Sérgio e animou as hostes com resultados positivos na recta final da Liga). Depois dos desaires frente a Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal (goleada de 4-0) e Sporting, a Académica soma apenas um golo marcado (diante dos Leões) e uma dezena de tentos concedidos.

Depois de uma época conturbada, em que a salvação apenas chegou à queima, a Académica volta a mostrar-se a nível debilitado, revelando carências técnicas graves e falhas colectivas que a colocam, para já, na lista de candidatos à despromoção. Resta saber se a direcção aguentará José Viterbo durante a turbulência que se adivinha - na próxima partida os «estudantes» voltam a viajar à Madeira (para defrontar o Marítimo) e depois recebem o Boavista, numa partida crucial para o futuro desportivo de Viterbo e seus pupilos.