Resultado Benfica x Astana na UEFA Liga dos Campeões (2-0)

A equipa cazaque até teve a primeira ocasião da segunda metade numa bola ao poste de Schetkin. Depois Gaitàn entrou em jogo e abriu o marcador, com Mitroglou a fechar o placar.

Triunfo justo dos encarnados, mais por aquilo que fizeram na segunda parte, imprimindo maior velocidade no jogo. O Astana acabou por sucumbir fisicamente.

FINAL DO JOGO, VITÓRIA DO BENFICA POR 2-0 SOBRE O ASTANA!

90+4' Livre directo de Eliseu e Eric a defender a punhos.

90+1' Alteração no Astana, saiu Ilic e entra Dedechko.

90' Vão jogar-se mais três minutos.

86' Centro de Eliseu e Raúl Jiménez de «carrinho» atira ao lado.

84' Substituição no Benfica, saiu Samaris e entra Fejsa.

82' Cartão amarelo para Jardel por rasteirar Cañas.

80' Alteração no Astana, saiu Dzolchiyev e entra Beysebekov.

78' Cartão amarelo para Zukhov, derrubar Pizzi.

76' Substituição no Benfica, saiu Talisca e entra Raúl Jiménez.

72' Substituição no Benfica, saiu Jonas e entra Pizzi.

69' Na resposta é Maksimovic que atira ao lado.

68' Gaitàn tenta o «chapéu» a Eric, mas sai um passe ao guarda-redes.

67' Canto na esquerda e Dzolchiyev ao segundo poste atira ao lado.

64' Remate de longe de Shomko e a bola não passa muito ao lado da baliza.

62' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Eliseu na esquerda entra na área e serve Mitroglou, que praticamente em cima da linha só tem de encostar o pé.

57' Agora é Jardel servido por Gaitàn que remata por cima.

56' Centro de Nelson Semedo e Mitroglou, sozinho na área de cabeça atira ao lado.

54' Remate de Jonas e Eric a segurar.

51' GOOOLLLOOO DO BENFICA!!! Gaitàn arranca na direcção da área e já dentro desta atira cruzado para o fundo das redes.

46' Bola no poste para o Astana! Acabado de entrar, Schetkin na área já em queda a rematar e acertar no poste direito.

Alteração no Astana ao intervalo, saiu Kabananga e entra Schetkin.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O ASTANA!

O Benfica vai precisar de aumentar o ritmo de jogo e pressionar mais este adversário do Cazaquistão se quiser conquistar os três pontos. Veremos o que a segunda parte nos vai trazer.

Os cazaques bem organizados na defesa, apenas permitiram duas ocasiões de golos aos encarnados, ambas por Jonas em dois remates defendidos por Eric.

Primeira parte com o Benfica de forma natural a dominar, tendo mais posse de bola, mas a mostrar-se muito lento nas transições ofensivas. O Astana vai defendendo, mas mostra ser uma equipa com qualidade na troca de bola.

INTERVALO NA LUZ, BENFICA E ASTANA EMPATAM A ZERO!

45+1' Cartão amarelo para Gonçalo Guedes por agarrar Shomko.

44' Jogada de Jonas com o brasileiro a rematar, Eric defende com o pé e depois corre para segurar, evitando o golo.

41' Remate de Kabananga já dentro da área ao lado.

39' Cartão amarelo para Samaris por derrubar Dzolchiyev.

32' Pontapé de Dzolchiyev na quina da área, mas a sair por cima.

30' Meia hora de jogo com os encarnados a dominarem, remetendo o Astana ao seu meio-campo. A equipa cazaque com muitas dificuldades em conseguir ter bola nos últimos minutos, apesar de procurar sair a jogar para o ataque.

30' Primeira ocasião de golo para o Benfica, com Jonas na área a rematar e Eric a defender com as pernas.

23' Cartão amarelo para Dzholchiyev por derrubar Eliseu já fora de campo.

22' O remate de Gaitàn acerta em cheio na barreira.

20' Cartão amarelo para Anicic por rasteirar Gonçalo Guedes, livre frontal muito perigoso a favor do Benfica.

18' Livre directo batido por Kethevoama e Júlio César a segurar a dois tempos.

14' Primeiro remate do Astana pertence a Kethevoama, muito por cima.

13' Novo remate de longe do Benfica, agora foi Eliseu por cima da barra.

5' Agora é Gonçalo Guedes que atira ao lado da baliza.

1' Remate de fora da área de Talisca para as mãos de Eric.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O BENFICA!

19:41. Entram as equipas no relvado do Estádio da Luz e vai ouvir-se o hino da Liga dos Campeões.

19:30. As duas formações já recolheram aos balneários, com excepção dos suplentes do Astana, que ainda se vão recriando com a bola no relvado.

19:10. Também a equipa do Astana já faz os exercícios de aquecimento.

19:08. Os jogadores do Benfica já vão aquecendo no relvado da Luz.

19:00. No banco de suplentes do Astana vão sentar-se Golubnichi, Akhmetov, Pikalkin, Beysebekov, Muzhikov, Dedechko e Schetkin.

18:55. No banco de suplentes do Benfica vão estar Ederson, Sílvio, Fejsa, Victor Andrade, Raúl Jiménez, Pizzi e Nuno Santos.

18:50. O Astana vai alinhar com Eric na baliza, na defesa actuam Anicic, Ilic, Postnikov e Shomko, no meio-campo Maksimovic, Cañas, Kethevoama, Dzholchiyev e Zhukov, no ataque Kabananga.

18:45. O Benfica vai jogar com Júlio César na baliza, a defesa com Eliseu, Jardel, Luisão e Nelson Semedo, no meio-campo Samaris, Talisca, Gaitàn e Gonçalo Guedes, na frente Jonas e Mitroglou.

18:28. O Benfica vai «apadrinhar» pela quarta vez a estreia de uma equipa na Liga dos Campeões. Os encarnados esperam vencer finalmente, já que nas três anteriores, perderam com o Kaiserslautern e empataram com o Hajduk Slit e Copenhaga.

18:12. Agora é a vez da formação do Astana entrar nas imediações do Estádio da Luz.

18:05. O Benfica acaba de chegar ao Estádio da Luz.

17:50. A equipa cazaque fez valer o factor casa nas pré-eliminatórias e no playoff, tendo vencido os três encontros. 3-1 frente ao Maribor, 4-3 contra o HJK e 1-0 diante do APOEL. No entanto fora, perdeu duas das partidas e empatou uma, sendo essa igualdade a uma bola no Chipre, que lhe garantiu esta entrada histórica na fase de grupos da Liga milionária.

17:30. A formação do Astana foi criada em 2009, e no seu palmarés conta já com uma Liga do Cazaquistão, duas Taças e duas Supertaças. Faz a sua estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas na Liga Europa disputou já quatro desafios, tendo vencido quatro, empatado um e perdido em três ocasiões.

17:15. «Estou muito contente por estar de regresso a Portugal 20 anos depois. Vai ser um jogo muito difícil», afirmou o treinador do Astana, Stanimir Stoilov, que representou o Campomaiorense na década de 90. Stoilov reconheceu a inexperência da sua equipa e elogiou o poderio do Benfica. Gaitán, maestro ofensivo do Benfica, é uma das maiores ameaças à integridade defensiva do Astana.

17:00. «Queremos bem a participação na Liga dos Campeões e somar já três pontos. Pensamos jogo a jogo mas também queremos passar a fase de grupos», afirmou Rui Vitória na antevisão do Benfica x Astana; o técnico relembrou que a tarefa de ultrapassar os grupos é difícil, sublinhando que o Benfica não tem sido capaz de garantir essa mesma qualificação nos últimos anos.

16:50. Neste Grupo C, o Benfica abre hoje diante do estreante Astana, para depois deslocar-se ao complicadíssimo reduto do Atlético Madrid. O técnico argentino dos «colchoneros» revelou já que o Benfica será o grande rival do Atlético nesta fase de grupos; apesar disso, o potencial dos turcos do Galatasaray não poderá ser descurado - em teoria, os turcos serão os competidores directos dos encarnados pelo segundo lugar do grupo.

16:40. Rui Vitória deixou Bryan Cristante, Djuricic, Bilal, Adel Taraabt e Mehdi Carcela de fora dos convocados para o duelo com o FC Astana, apostando em jogadores formados no Seixal, que poderão ser titulares, como Nélson Semedo e Gonçalo Guedes. Jardel deverá manter a titularidade depois de ter regressado de lesão (para o lugar de Lisandro) e Jonas e Mitroglou serão os dois avançados (renderam já 8 golos).

16:25. O Benfica poderá estrear vários jogadores na UEFA Liga dos Campeões: Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Victor Andrade, Nuno Santos serão hipóteses credíveis para a partida frente ao Astana, todos eles podendo efectuar o primeiro jogo na prova; Jonas fará a estreia na prova pelo Benfica, assim como Konstantinos Mitroglou, (a dupla titular); além deles, Raúl Jiménez também poderá estrear-se.

16:15. Nas três partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões 2014/2015, o Benfica apenas marcou um golo, precisamente na única vitória, festejado pelo brasileiro Anderson Talisca. Os encarnados ficaram em branco contra o Zenit (0-2) e contra o Bayer Leverkusen (0-0). Dada a superioridade teórica do Benfica, as águias poderão hoje marcar mais golos na Luz do que em todas as 3 partidas da fase de grupos de 2014/2015.

16:05. O Benfica chega a esta partida pleno de confiança depois de ter aplicado 6-0 ao Belenenses na quarta jornada do campeonato nacional; nesta temporada, o Benfica realizou cinco partidas oficiais, tendo perdido duas (Sporting, na Supertaça, e Arouca, para a Liga) e vencido três (Estoril, Moreirense e Belenenses). Nas três partidas disputadas no Estádio da Luz, o Benfica arrasou em golos marcados (13 tentos marcados e 2 concedidos).

15:50. O FC Astana chegou à Liga dos Campeões depois de ter deixado pelo caminho o cipriota APOEL no «play-off», na altura treinado pelo treinador português Domingos Paciência; a equipa cazaque sagrou-se campeã nacional e terá o Benfica como anfitrião da sua iniciação europeia. O treinador da formação cazaque, Stanimir Stoilov, actuou como jogador em Portugal durante dois anos, com as cores do Campomaiorense.

15:40. Por ter sido eliminado da Liga dos Campeões, ficando na última posição do grupo (apenas 5 pontos), o Benfica ficou também afastado da Liga Europa, facto que faz com que as águias não disputem uma partida internacional desde dia 9 de Dezembro de 2014 (0-0 na Luz, diante do Bayer Leverkusen). No reinado de Jorge Jesus (2009-2015), o Benfica apenas ultrapassou a fase de grupos por uma ocasião (em cinco tentativas).

15:25. No grupo, que continha o Mónaco de Leonardo Jardim, o Zenit de André Villas-Boas e o Bayer Leverkusen, o Benfica apenas conseguiu vencer uma partida, precisamente no Estádio da Luz, graças a um golo de Anderson Talisca, na sequência de um canto. Há um ano atrás, o Benfica também iniciou a campanha da UEFA Liga dos Campeões com um jogo em casa, acabando por perder diante do Zenit (0-2) - Artur Moraes foi expulso.

15:10. O Benfica x Astana será o jogo de arranque das duas equipas lusas na Liga dos Campeões: o Benfica recebe a estreante formação do Cazaquistão, FC Astana, naquele que também será o jogo de estreia do treinador Rui Vitória na prova dos milhões. O Benfica fracassou na Liga dos Campeões na temporada 2014/2015, tendo apenas vencido uma partida na fase de grupos, ainda na era de Jorge Jesus.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Benfica x Astana, partida referente à primeira jornada da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões. A partida será disputada no Estádio da Luz, às 19:45 horas - siga o minuto a minuto do jogo Benfica x Astana, em directo e, em Vavel Portugal.