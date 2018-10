Jornada 4 da Liga NOS: Dragões, Leões e Águias já preenchem o pódio

Os números são espantosos e terminada a 4ª jornada do campeonato português, destaque para os 25 tentos marcados, que revela uma veia goleadora incomum na liga nacional. Porto e Sporting venceram, respectivamente Arouca e Rio Ave e repartem a liderança da tabela classificativa com 10 pontos. O Benfica de Rui Vitória esmagou o Belenenses e segue na 3ª posição com 9 pontos a um dos líderes rivais.

Tudo normal com os três grandes no pódio

O estádio da Luz foi o palco do jogo inaugural da 4ª jornada da Liga NOS, uma partida que opôs dois rivais lisboetas. Benfica e Belenenses entraram nas 4 linhas para disputarem os 3 pontos, mas desde cedo se percebeu que as águias de Rui Vitória voariam bem mais alto que os homens do Restelo. Num encontro de sentido único, os encarnados deram 6 pontapés na crise vencendo a equipa de Sá Pinto. Com um apetite insaciável por pastéis de belém, os benfiquistas contaram com os golos de Mitrouglou (2), Jonas (2), Gaitán e Talisca para demolir a frágil equipa de Belém que não teve qualquer hipótese para discutir o jogo. Os encarnados encontram-se na 3ª posição, ultrapassando o Arouca somando 9 pontos a um da liderança. O Belenenses, por sua vez ocupa o 16º lugar com apenas 3 pontos conquistados.

Os dragões de Lopetegui deslocaram-se ao reduto do Arouca para uma luta de líderes depois dos pupilos de Lito Vidigal terem surpreendido nas 3 jornadas anteriores repartindo a liderança com Porto e Sporting. A verdade é que os portistas se superiorizaram por completo, beneficiando da estreia extraordinária de Corona, que fez o gosto ao pé por duas ocasiões. Para compor o resultado final de 1-3, registo ainda para um golo invicto, por intermédio de Aboubakar e ainda o tento de honra do Arouca por Maurides. A equipa azul e branca mantém a liderança a par do Sporting, ambos com 10 pontos e é de realçar que os dragões começam a ganhar mais automatismo e dinâmicas prometendo lutar pelo título até à última jornada. O Arouca deixa os 3 primeiros lugares, acabando por ser ultrapassado também pelo Paços de Ferreira ocupando neste momento o 5º posto com 7 pontos.

No passado Domingo, os leões de Jorge Jesus jogaram no sempre difícil estádio dos Arcos onde defrontaram a organizada formação do Rio Ave orientada pelo ambicioso técnico, Pedro Martins. Os sportinguistas resolveram o encontro na 1ª parte e apesar das peripécias e de alguns acidentes de percurso acabaram mesmo por somar os 3 pontos com relevo para os golos de Adrien e Slimani. Para assustar os de Alvalade, Yazalde ainda bateu as redes de Ruí Patrício compondo o resultado final em 1-2. Este jogo foi sem dúvida um duro teste às capacidades de Carrillo e companhia, mas os verde e brancos prosseguem o seu desenvolvimento rumo à conquista do título. Neste momento, os leões ocupam o 2º lugar com 10 pontos em igualdade com o líder Porto. O Rio Ave encontra-se em 12º lugar com os mesmo 5 ponto, mas perante a exibição frente ao Sporting parece ter condições para lutar pelos lugares de acesso à Liga Europa.

A vitória dos 3 grandes nesta jornada antecede o clássico Porto x Benfica da 5ª ronda, que promete ser escaldante uma vez que os eternos rivais na luta pelo título se encontram completamente colados na tabela classificativa.

Estoril e Paços de Ferreira: as surpresas da jornada

A subida mais incrível da jornada foi protagonizada pelo Paços de Ferreira, que foi ao estádio do Bessa bater o Boavista por 0-1. O golo solitário de Jota foi suficiente para colocar os castores no 4º lugar, com 8 pontos a apenas 1 do Benfica e a 2 de Sporting e Porto. Já o Boavista encontra-se em 14º lugar com 4 pontos apenas.

A 2ª grande surpresa da jornada vai para a vitória do Estoril Praia diante do europeu Sporting de Braga por uma bola a zero. A partida ficou marcada por lances polémicos de arbitragem, mas no final de contas o tiro certeiro de Bonatini garantiu 3 preciosos pontos para os estorilistas, que alcançaram os bracarenses com 6 pontos na tabela classificativa.

Para além da goleada do Benfica frente ao Belenenses por 6-0, a equipa VAVEL Portugal realça também a vitória do Marítimo (Dyego Sousa e Ghazaryan bisaram) frente ao Vitória de Setúbal por 5-2, que fez desta jornada a mais goleadora até ao momento na temporada, com registo para 25 golos em 9 partidas. Volvidas 4 jornadas, o melhor marcador da Liga NOS é o internacional brasileiro Jonas com 5 festejos, seguido de Aboubakar e de Suk que defendem a 2ª posição desta tabela ambos com 4 tiros certeiros.

Resultados da jornada

Benfica 6 - Belenenses 0

Estoril 1 - Sp. Braga 0

Arouca 1 - FC Porto 3

Nacional 2 - Académica 0

Moreirense 0 - U. Madeira 0

Marítimo 5 - V. Setúbal 2

V. Guimarães 1 - Tondela 0

Rio Ave 1 - Sporting 2

Boavista 0 - P. Ferreira 1