Benfica confirma contratação do meia argentino Franco Cervi, ex-Rosário Central

O Benfica anunciou a chegada de um novo reforço nessa terça-feira (15). Trata-se do meia argentino Franco Cervi, de 21 anos, que assinou por seis temporadas com o clube português. Apesar de ter um contrato firmado, o meia só poderá fazer a sua estreia em janeiro de 2016, já que a janela de tranferências da europa está fechada.

Cervi foi revelado pelo Rosário Central e assinou com o Benfica, o mesmo aconteceu com Ángel Di María, hoje no Paris Saint-Germain, quando iniciou sua carreira. A transferência girou em torno dos € 4,6 milhões (R$ 19,7 milhões) por 90% do passe do atleta, os outros 10% ficaram com o Rosário Central. No Benfica, o atacante terá um contrato até 2022 com uma rescisão que gira em torno dos € 60 milhões (R$ 258 milhões).

O jogador disse estar dando um grande passo em sua carreira: "Sinto uma alegria muito grande porque como jogador é um grande progresso. Todos os jogadores aqui na América sonham em chegar ao futebol europeu e eu fico muito feliz por chegar a um clube tão grande como o Benfica", afirmou o meia ao canal oficial do Benfica.

O argentino, natural de San Lorenzo, iniciou sua carreira no Rosário Central, em 2001 com apenas sete anos. Em 2014, chegou aos profissionais do clube se destacando com suas caracteristicas ofensivas. Ele atuou em 25 partidas e marcou cinco gols anotados. O jogador também era sonho do Sporting, mas optou pelo Benfica.

O atleta também confirmou que irá defender o Rosário até dezembro; o acordo entre os clubes ocorreu para o atleta não ficar sem atuar até 2016. "Até dezembro estou no Central, que é o clube onde estou desde pequeno, o clube que me deu tudo. Em dezembro logo se verá…", declarou.

O meia ainda disso que gosta muito de atacar e vai ajudar o Benfica o máximo que puder: "Gosto de ajudar a equipe no ataque, poder organizar jogadas, fazer assistências para os companheiros, também a ajudar na defesa, recuperar a bola… ajudar a equipa como puder", concluiu.