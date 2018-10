Resultado Dinamo Kiev x Porto na UEFA Liga dos Campeões (2-2)

Apito final

90+3'. Kravets quase marca...o Porto perdeu o controlo do jogo.

90+2'. Substituição na formação do Porto: Sai Aboubakar e entra Osvaldo.

90'. Três minutos de compensação para se jogarem.

89'. Gooolooo do Dinamo Kiev! Na ressaca do livre, Buyalskiy corre perante a passividade portista e cabeceia perante um Casillas isolado!

88'. Cartão amarelo para Danilo Pereira, livre frontal para o Dinamo.

87'. Substituição formação do Dinamo Kiev: Entra Kravets e sai Miguel Veloso.

85'. Aboubakar está em fogo, grande jogo do camaronês.

83'. Garmash cabeceou após centro de Belhanda...a bola passou ao lado do poste.

81'. Gooolooo do Porto! Rybka não resolveu o cruzamento de Maxi e a bola sobrou para Aboubakar, que rematou para o fundo das redes!

81'. Rúben Neves lança Corona...este remata com potência e Rybka nega o golo com uma sapatada!

78'. Substituição na formação do Porto: Entra Jesús Corona e sai Brahimi.

74'. Remate de Garmash, a bola desvia em Maicon e trai Casillas...a sorte é que o esférico levou a direcção errada!

70'. Substituição na formação do Dinamo Kiev: Entra Belhanda e sai Derlis Gonzalez.

69'. Remate de André André...a bola desvia-se e sai para fora.

67'. Substituitção na formação do Dinamo Kiev: Entra Buyalskiy e sai Gusev.

65'. Substituição na formação do Porto: Entra Tello e sai Herrera.

63'. Jogo baixa de intensidade nestes momentos.

58'. Cartão amarelo para Rybalka após carrinho faltoso sobre Brahimi.

54'. Centro de André André, Aboubakar elevou-se mas foi Rybka a chegar primeiro e a socar a bola para longe.

48'. Aboubakar vê o cartão amarelo: começa muito faltosa esta segunda parte.

47'. Cartão amarelo para o capitão do Dinamo Kiev, Gusev.

46'. Recomeça a partida, veremos se o Porto consegues desfazer o empate.

20:31. Primeira parte bem disputada, com visível equilíbrio após uma boa entrada do Dinamo Kiev. Os ucranianos traduziram em golo a superioridade inicial mas a resposta do Porto foi célere: Gusev marcou aos 20 minutos e Vincent Aboubakar empatou três minutos depois, após grande trabalho de Layún.

Intervalo

45+2'. Fim da primeira parte, igualdade num jogo de fim imprevisível.

45'. Garmash continua a gozar de muita liberdade: já fez estragos e poderá voltar a fazer.

44'. Esteve perto o golo caseiro! Garmash ganhou espaço no coração da área e rematou de baixo para cima: Casillas negou o tento com estilo!

40'. Maxi Pereira vê o cartão amarelo por anti-jogo: pontapeou a bola para retardar a saída de jogo do Dinamo.

29'. Remate do brasileiro Júnior Moraes, sem perigo para a baliza de Iker Casillas.

26'. Pronta resposta do Porto permitiu à equipa lusa não se desmotivar após o tento de Gusev.

23'. Goooolooo do Porto! Layún construiu a jogada e assistiu Aboubakar, que, de cabeça, bateu Rybka!

20'. Gooolooo do Dinamo Kiev! Gusev foi o autor do tento, após passe de Garmash, que furou pelo flanco! Falhança defensiva de marcação a permitir o tento inaugural.

15'. Livre para Brahimi: o tiro passou ao lado da barra.

12'. Porto tenta ainda perceber a estrutura defensiva ucraniana.

9'. Depois do erro de Casilas, foi Maxi Pereira a evitar o golo de Júnior Moraes.

8'. Pânico na área do Porto! Lançamento longo para a área portista, com Casillas a não segurar à primeira e a lançar a confusão!

3'. Dois cantos sucessos para Gusev marcar: boa entrada do Dinamo.

1'. Roda a bola no reduto do Dinamo Kiev!

Apito inicial

18:55. Formação inicial do FC Porto: Casillas; Maxi, Maicon, Indi e Layún; Danilo, Rúben Neves, Herrera e André André; Brahimi e Aboubakar

18:50. Formação inicial do Dinamo Kiev: Rybka; Danilo Silva, Dragovic, Khacheridi e Antunes; Garmash, Ribalka e Miguel Veloso; Gusev, Derlis González e Junior Moraes

18:10. A grande ausência no esquadrão do Porto será o defesa central Ivan Marcano, que estará a cumprir castigo; por parte do Dinamo Kiev, três lesões impedem que o técnico Rebrov conte com todo o plantel: Sydorchuk está lesionado, assim como Teodorczyk e Makarenko.

17:25. «Não temos receio de qualquer adversário. Espero fazer a melhor exibição frente aos nossos adeptos, no nosso estádio», declarou o treinador do Dinamo Kiev, Serhiy Rebrov, no lançamento da partida. Rebrov alertou, no entanto, que a confiança da equipa não poderá transformar-se em facilitismo.

17:15. O treinador do Porto, Julen Lopetegui, abordou na conferência de antevisão do jogo a sua expulsão na partida de Munique e o facto de estar castigado por um jogo (cumprirá a pena hoje). Reforçou a confiança no plantel - «Voltamos à Champions League com as esperanças e a ambição de sempre», declarou.

17:00. Iker Casillas, guarda-redes histórico do Real Madrid que trocou o clube «merengue» pelo Porto no defeso de Verão, irá hoje igualar o recorde de presenças na LIga dos Campeões do compatriota Xavi Hernández. Casillas, que fará a estreia na prova com a camisola dos Dragões, atingirá os 151 jogos na prova.

16:45. O FC Porto ainda não perdeu qualquer partida nesta temporada, tendo apenas perdido pontos na deslocação aos Barreiros, para defrontar o Marítimo (1-1), numa partida da Liga nacional. Hoje fará a estreia nesta edição da Liga dos Campeões, naquele que será o segundo acto de Julen Lopetegui na prova dos milhões.

16:35. Em deslocações a Kiev para defrontar o Dinamo, o Porto nunca perdeu: por duas vezes triunfou e por outra empatou. Na última deslocação da turma portista ao reduto do Dinamo Kiev, o jogo terminou empatado. Na temporada 2012/2013, no Grupo A, o Porto, treinado por Vitor Pereira, empatou 0-0.

16:20. Nas restantes cinco partidas realizadas, sempre para a Liga dos Campeões, o Dinamo Kiev não conseguiu ganhar ao Porto - registaram-se quatro triunfos do Dragão, dois deles bastante famosos, durante a meia-final da edição 1986/1987, vencida precisamente pelo FC Porto (2-1 no reduto do Porto e 1-2 na casa do Dinamo).

16:10. O FC Porto apenas por uma vez perdeu diante dos ucranianos do Dinamo Kiev: em seis partidas disputadas entre os dois clubes, o Dinamo Kiev apenas venceu o duelo de 2008, quando se jogava a fase de grupos da Liga dos Campeões - o clube da Ucrânia bateu o Porto no Dragão por 0-1 com um golo de Aliyev.

15:55. Em doze partidas europeias efectuadas na temporada passada (contando com o play-off de acesso) o Porto apenas perdeu uma partida, precisamente contra o Bayern (6-0). Agora terá de medir forças com o Chelsea de José Mourinho, o Dinamo Kiev (de Miguel Veloso e Antunes) e o Maccabi Tel Aviv, adversário teoricamente mais fraco do grupo.

15:45. O Porto volta à Liga dos Campeões para medir forças com os melhores da Europa, depois de uma boa campanha na temporada 2014/2015: a formação de Julen Lopetegui atingiu os quartos-de-final da prova, caindo aos pés do colosso bávaro Bayern (apesar de ter ganho a partida da primeira mão, no Estádio do Dragão, por 3-1).

15:40. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Dinamo Kiev x Porto, referente à primeira jornada da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões. A partida será disputada no Olimpiyskyi National Sports Complex, às 19:45 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Dinamo Kiev x Porto,, em Vavel Portugal.