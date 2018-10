Peruano fora do jogo com o Lokomotiv: Carrillo e Sporting entram em ruptura

Estalou o verniz entre a direcção do Sporting e o jogador André Carrillo, tido como um dos talismãs do Sporting de Jorge Jesus. O processo de renovação de contrato do extremo peruano tem vindo a arrastar-se durante vários meses e a renitência do atleta em alargar o vínculo com os Leões gerou uma tensão em Alvalade que agora é indisfarçável.

As últimas reuniões entre o agente do jogador, Elio Casareto, e a direcção leonina, não chegaram a bom porto no que às intenções do clube em renovar o contrato do internacional peruano (termina no Verão de 2016) concerne. Apesar da proposta salarial elevada (dois milhões anuais), Carrillo seguiu os conselhos de Casareto e decidiu recusar a oferta dos Leões.

Agastado com a total estagnação nas negociações, Bruno de Carvalho tomou uma posição de força e ordenou a saída do jogador da lista de convocados do Sporting para a partida de hoje, em Alvalade, contra o Lokomotiv Moscovo. Jorge Jesus, que tentou também convencer o jogador a assinar novo contrato, por considerá-lo crucial, poderá ter de se acostumar à ideia de não contar com Carrillo - tudo dependerá do progresso deste impasse.