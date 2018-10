Julen Lopetegui x Rui Vitória: Inexperiência é denominador comum

Julen Lopetegui e Rui Vitória estarão sentados nos bancos das suas respectivas equipas no Domingo, naquele que será um dos jogos do ano. A habituação de ambos a cargos de pressão acrescida é limitada e os resultados recentes assim o comprovam.

Jogos grandes de má memória para o técnico basco

Apesar de apenas ter cumprido uma época completa ao serviço do FC Porto, até à data, o saldo do treinador basco em jogos grandes é francamente negativo: apenas uma vitória em 5 jogos, contando ainda com duas derrotas e outros tantos empates.

A aventura de Julen Lopetegui à frente do Porto em jogos grandes começou em Setembro do ano passado quando o Porto visitou os Leões. No final dos 90 minutos verificou-se um empate a uma bola, numa estreia competente naquilo que são os jogos grandes para Julen Lopetegui. No entanto, semanas depois, foi a vez do Sporting ir à Invicta em jogo a contar para a Taça de Portugal. O Porto vacilou e saiu derrotado por 3-1, dando aso às primeiras ondas de críticas a Lopetegui. Um resultado demasiado pesado, aos quais os adeptos Portistas não estão habituados a conviver.

O duelo grande que se seguiu apenas ocorreu em Dezembro, com o então campeão nacional Benfica a deslocar-se ao Dragão. O desfecho foi o mesmo que no jogo precedente, com o FC Porto a sair derrotado por 2-0. Um resultado dramático para a turma de Lopetegui que não perdia em casa com o Benfica desde 2005. A contestação em torno de Lopetegui crescia e muitos se questionavam acerca da sua habilidade para lidar com a pressão inerente aos jogos grandes.

Ainda assim, na visita do Sporting ao Dragão a contar para a Liga, Lopetegui montou uma equipa de gala que bateu os pupilos de Marco Silva por claros 3-0, com hat-trick de Tello. Claramente, o momento mais alto de Lopetegui em jogos frente a rivais directos.

No derradeiro jogo da época frente a rivais na luta pelo título, o FC Porto visitou o Estádio da Luz, apresentando um plano de jogo muito conservador, que resultou num 0-0 que praticamente deu o título aos Encarnados. Contas feitas, em 5 jogos de acrescida pressão frente a rivais directos, Lopetegui apenas levou a melhor em um. Registo francamente negativo que o ex-guarda-redes quererá alterar já este Domingo

Inexperiência em verdadeiros clássicos do futebol Português

Rui Vitória, actual treinador do Benfica, tem ainda menos experiência que Lopetegui neste compûto. Apesar de estar habituado a uma massa adepta exigente com a do Vitória de Guimarães e de ter disputado inúmeros “derbys do Minho” (que são provavelmente os mais escaldantes e intensos a seguir aos jogos que envolvem os 3 grandes), o treinador Ribatejano é um novato naquilo que toca aos verdadeiros jogos grandes da nossa Liga, tendo apenas disputado um Sporting-Benfica na supertaça, jogo em que os Leões conseguiram derrubar as Águias (1-0). Tendo chegado este ano a um grande do futebol Português, será curioso ver como é que Rui Vitória irá fazer alinhar a sua equipa: Por um lado seria interessante saber se se mantém fiel à sua filosofia de jogo ou se vai, por outro lado, operar mudanças, de forma a ter um estilo de jogo mais conservador, que lhe permita abordar o jogo com maior cautela. Muitas incertezas pairarão, certamente, na mente de Rui Vitória e apenas o anúncio do onze inicial, no Domingo, permitirá de desfazer todas as dúvidas.

Certo e sabido é que este jogo será a estreia absoluta de Rui Vitória em clássicos da Liga Portuguesa.

Lopetegui vs. Vitória: Vantagem Espanhola

Até à data, Lopetegui e Rui Vitória apenas se defrontaram duas vezes, no decorrer da época 2014/2015. Nesses jogos, Lopetegui tem um saldo positivo, tendo empatado o Guimarães-Porto 1-1 vencido depois na segunda volta no Dragão por 1-0. Apesar de Rui Vitória não ter conseguido levar a melhor sobre o espanhol, convém frisar a diferença de valores que existia entre as equipas comandadas por ambos. Dada a diferença de qualidade dos plantéis de que dispunham Vitória e Lopetegui, é natural que este último tenha levado a melhor.

Rui Vitória terá agora a primeira oportunidade de lutar “taco-a-taco” com Lopetegui, naquilo que será um jogo electrizante, tanto dentro como fora do relvado. Em caso de vitória, será uma novidade para ambas as partes, visto que Lopetegui nunca bateu o Benfica e Vitória nunca conseguiu mais que um ponto frente aos Dragões.