«Derby» londrino: Chelsea vence Arsenal em jogo marcado arbitragem polémica

No derby londrino desta tarde, que opôs os «Blues» aos «Gunners», o Chelsea de José Mourinho venceu o Arsenal de Arsène Wenger por 2-0. O jogo decorreu em Stamford Bridge, terreno dos azuis de Londres, que acabaram por vencer com golos do defesa central francês Kurt Zouma (aos 53 minutos) e do extremo belga Eden Hazard, que confirmou a vitória no derradeiro minuto da partida.

A partida foi muito conturbada e polémica, e, na sequência de duas expulsões, as duas do lado do Arsenal - o médio defensivo Gabriel Paulista foi expulso depois de uma confusão com o avaçado hispano-brasileiro Diego Costa (depois deste ter agredido defesa arsenalista Laurent Koscielny) e de Santi Cazorla, que recebeu ordem de expulsão devido a um segundo amarelo duvidoso.

Após exibição positiva do organizador Cesc Fabrègas, O Chelsea obtém assim a segunda vitória em seis jornadas da Premier League e está agora, temporariamente, na décima terceira colocação da tabela, com sete pontos. Depois da goleada frente ao Maccabi Tel-Aviv, para a Liga dos Campeões, os «Blues» deram um importante pontapé na crise vivida em Stamford Bridge com um triunfo num jogo quente diante de um rival poderoso.