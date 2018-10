West Ham triunfa sobre «Citizens»: Tropeção no Etihad com tanto milhão à solta

O Manchester City perdeu pela primeira nesta presente edição da Premier League, e logo em casa, perante um esforçado e atrevido West Ham que soube defender a vantagem com unhas e dentes e, claro, uma significativa dose de sofrimento. O líder da liga inglesa sucumbiu perante a sua própria ineficácia e não foi capaz de anular a superioridade pragmática dos pupilos de Slaven Bilic.

Na sexta jornada, o West Ham visitou o Etihad Stadium e, perante um onze super milionário dos «Citizens», levou a melhor através dos golos de Victor Moses (emprestado pelo Chelsea) e de Diafra Sakho - aos 31 minutos, já os visitantes gelavam o Etihad com dois golos inesperados mas justificados. A reacção caseira chegou pelo pontapé do médio Kevin De Bruyne, aos 45 minutos.

No entanto, o tento do internacional belga, contratado no defeso de Verão por 70 milhões de euros, não suficiente para reanimar o Manchester City, que, apesar da pressão alta exercida na segunda parte, não foi capaz de furar a muralha dos «Hammers», comandada por uma das grandes figuras do jogo, o «keeper» espanhol Adrián. Manuel Pellegrini lançou Bony e Iheanacho, mas a vitória do West Ham acabou mesmo por consumar-se.

Depois de cinco vitórias, os «Citizens» tropeçaram em casa perante um West Ham que conta já com 12 pontos na Premier League. Com um onze avaliado em cerca de 300 milhões de euros, o Manchester City, que utilizou os reforços milionários Raheem Sterling, Kevin De Bruyne e Nicolas Otamendi, não foi capaz que de superiorizar-se à equipa de Slaven Bilic, vendo assim o Chelsea aproximar-se (ainda que ligeiramente) na classificação.