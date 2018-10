O defesa central espanhol Sérgio Ramos não se treinou com o restante plantel do Real Madrid e está em dúvida para o embate da próxima Quarta-feira, com o Athletic em Bilbau.

O jogador dos «merengues» lesionou-se frente ao Shakhtar Donetsk, na ronda inicial da Liga dos Campeões, e pressupõe-se que a partida de San Mamés seja muito competitiva e com muito contacto físico - o clube basco é um adversário tradicionalmente complicado para os «galácticos».