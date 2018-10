Simeone opera mudanças: Atlético consegue vitória com onze remodelado

Na passada vitória por 2-0 ante o Getafe, Diego Simeone utilizou seis caras novas em relação ao último jogo do Atlético de Madrid. A mudança significativa incluiu as entradas do lateral Siqueira, do central Savic, do médio Óliver Torres, do trinco Saúl, do extremo ex-Mónaco Ferreira-Carrasco e do avançado Fernando Torres, que entraram directamente para o onze titular.

No Vicente Calderón, com o Atlético a não fazer uma grande partida, o jogo foi resolvido pelo francês Antoine Griezmann que apontou os dois tentos à passagem do minuto quatro e em cima dos 90. O extremo da selecção gaulesa tem vindo a afirmar-se pela sua capacidade goleadora e é já a maior ameaça ofensiva da equipa «colchonera».

Dos jogadores que o técnico argentino Simeone promoveu à titularidade, destaque para o jovem Saúl Ñiguéz, de apenas 20 anos, (da «cantera colchonera») que fez uma boa partida.