SC Braga: filão do leste europeu emerge para da qualidade à equipa

Nada o deixaria antever no começo da época, mas o pequeno filão de Leste do SC Braga, constituído pelos jogadores Nicola Vukcevic e Nikola Stojiljkovic e Stanislav Kirtciuk, tem sido surpreendentemente importante no descolar da equipa bracarense na nova era de Paulo Fonseca, que sucedeu a Sérgio Conceição, finalista da Taça de Portugal 2014/2015.

O médio montenegrino de Nikola Vukcevic, que não foi opção regular de Conceição na temporada passada, afirmou-se na partida diante do Boavista (4-0 na 3ª jornada da Liga), marcando dois golos e mostrando que Paulo Fonseca pode contar com a sua capacidade para dinamizar o meio-campo dos «Guerreiros do Minho».

Por seu turno, o avançado sérvio de 23 anos, Nikola Stojiljkovic, que chegou à cidade de Braga neste Verão, também se mostrou a bom nível e logo com dois golos na goleada do SC Braga perante o Marítimo (5-1 na quinta jornada), mostrando pontaria e faro de golo - autêntica apresentação de gala aos adeptos bracarenses, que agora fixarão o seu nome.

Outro dos nomes de Leste que se tem afirmado, agora de forma regular, na equipa arsenalista é o guardião russo Stanislav Kritciuk - o guarda-redes já tinha mostado dotes assinaláveis na temporada passada (brilhou na partida da Luz, contra o Benfica, para a Taça) mas esta parece ser a sua época de afirmação total, com Matheus a ser relegado para o banco.