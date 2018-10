Bayern bate Wolfsburgo: 'Furacão Lewandowski' faz 5 golos em apenas 9 minutos

Já vimos algumas equipas fazerem um grande número de golos num curto espaço de tempo, ou mesmo um jogador concretizar dois ou três tentos num espaço de poucos minutos. Mas algo há muito não visto, foi o que o avançado polaco Robert Lewandowski fez - completar uma mão cheia de golos num espaço de tempo inferior a dez minutos.

O avançado polaco fez, à passagem da sexta jornada da liga alemã, o que ninguém esperava, ao marcar 5 golos num espaço de apenas nove minutos. Tudo isto aconteceu no encontro que opôs o Bayern Munique ao Wolfsburgo, para a Bundesliga. Os bávaros até estavam em desvantagem (tento de Caligiuri) desde o minuto 26, quando, na segunda parte, Lewandowski começou a sua saga de matador.

O clube orientado por Pep Guardiola perdia o duelo com a formação treinada por Dieter Hecking, mas, a entrada do polaco de 27 anos, virou do avesso o jogo. O primeiro golo do internacional polaco apareceu aos 51'. Lewandowski estava no sítio certo (segundo poste) para encostar para o fundo da baliza. O segundo golo apareceu um minuto depois. À entrada da área, o avançado polaco atirou uma bomba indefensável para o «keeper» suíço Diego Benaglio.

Mas se pensavam que isto iria ficar por aqui, estavam enganados - o terceiro golo foi um misto de sorte e insistência. Depois de atirar ao poste e atirar contra Benaglio, Lewandowski conseguiu 'enfiar' finalmente a bola no interior das redes do Wolfsburgo, completando o «hat-trick». O placard marcava os 55 minutos e o Allianz Arena vibrava segundo o compasso goleador do dianteiro mortífero.

O quarto golo foi mais um belo golo. Cruzamento de Alaba na esquerda, e junto da zona de penalty, o internacional polaco a rematar em força. Mais um tiro indefensável para o guardião do Wolfsburgo. Por fim, aos 60 minutos, Lewandowski fez o golo da noite: centro vindo da direita, e num pontapé acrobático, a enviar a bola para o fundo da baliza. Um golo para ver e rever...tal como toda a sua exibição!