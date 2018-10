Antoine Griezmann é o homem do momento no Atlético de Madrid

Antoine Griezmann é um jogador essencial na manobra do Atlético de Madrid - não só pelos golos mas também pelo papel fundamental que desempenha na manobra ofensiva dos «colchoneros».

O internacional francês apontou dois golos na recente vitória do clube madrileno perante o Getafe, e dessa feita voltou a demonstrar o peso que tem na estrutura táctica de Diego Simeone. Com apenas quatro minutos de jogo, Griezmann inaugurou o marcador e aos 90 encerrou-o, revelando-se preponderante no ataque, qual figura central da equipa.

Neste momento, ao todo, o extremo francês (que cada vez mais se vai transformando num avançado móvel) tem cinco golos em seis jogos e é o melhor marcador da equipa. Tem três tentos assinados no campeonato e dois na Liga dos Campeões, perfazendo um inicio de época muito melhor que a anterior. Não restam dúvidas: O 7 «colchonero» está em grande forma!