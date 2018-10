Resultado Moreirense x Porto na Liga NOS (2-2)

Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Ao minuto 88' André Fontes fez o 2-2 final premiando essa eficácia da formação de Miguel Leal. Quanto ao Lopetegui arriscou tudo com Aboubakar e Osvaldo na frente, tirando Marcano e esse risco revelou-se fatal já no término do desafio. Este empate deixa os dragões na frente, mas podem ver o Sporting isolar-se no primeiro lugar, caso os leões vençam este sábado o Boavista.

Iuri Medeiros fez o 1-1 logo abrir a etapa complementar, mas os dragões não acusaram o empate e tiveram várias oportunidades para marcar, valendo Stefanovic com excelentes intervenções. O 1-2 surgiu à entrada dos dez minutos finais por Corona, e o 1-3 podia ter acontecido, mas diz o ditado «que quem não marca sofre», e foi isso que sucedeu.

Segunda parte emotiva em Moreira de Cónegos. O Porto dominou claramente o encontro, mas o Moreirense com uma eficácia tremenda marcou em duas das três vezes que criou ocasiões de golo.

FINAL DA PARTIDA, MOREIRENSE E PORTO EMPATAM 2-2!

90' Vão jogar-se mais três minutos.

88' GOOOLLLOOO DO MOREIRENSE!!! Centro de Sagna e André Fontes na área de cabeça atira, Casillas ainda toca mas a bola entra mesmo.

83' Grande remate de Luís Carlos e enorme defesa de Casillas.

82' Alteração no Moreirense, saiu Ernest e entra Luís Carlos.

81' Osvaldo perto de marcar, desvia de Stefanovic, mas André Micael em corrida consegue evitar que a bola vá para dentro da baliza.

79' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Corona ganha uma bola na área, remata e desta feita Stefanovic nada podia fazer.

77' Substituição no Porto, saiu Marcano e entra Aboubakar.

76' Osvaldo ensaia novo remate, mas de novo por cima da baliza.

72' De novo Osvaldo agora com o pé direito a obrigar Stefanovic a defesa a dois tempos.

68' Grande ocasião para o Porto, com Corona na área a rematar e Stefanovic com a mão esquerda nega o golo ao mexicano.

65' Osvaldo de cabeça atira ao lado da baliza de Stefanovic.

64' Cartão amarelo para Vítor Gomes por derrubar Corona.

62' Alteração no Moreirense, saiu Iuri Medeiros e entra André Fontes.

58' Substituição no Porto, saiu Herrera e entra Tello.

55' Dez minutos da etapa complementar, com o Moreirense a empatar por Iuri Medeiros, após tabelinha com Ramon Cardozo. No entanto o Porto continua a ter mais bola e a dominar, tentando de novo chegar à vantagem.

51' Alteração no Moreirense, saiu Ramon Cardozo e entra Boateng.

50' GOOOLLLOOO DO MOREIRENSE!!! Tabelinha de Ramon Cardozo com Iuri Medeiros e o jogador emprestado pelo Sporting atira colocado para o fundo das redes.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O PORTO!

O golo do Porto surgiu na marcação de um livre directo batido por Maicon, sem hipóteses para Stefanovic. Já em cima do intervalo, contrariedade para os azuis e brancos com a lesão de Brahimi, dando o seu lugar a Varela. Veremos se no segundo tempo o Moreirense consegue reagir, ou se o domínio portista se traduz em mais golos.

Curiosamente até foi a equipa da casa a ter uma primeira situação de perigo, logo no minuto inicial, Iuri Medeiros atirou para defesa de Casillas após falha de Marcano.

Primeira parte de total domínio portista, com boa circulação de bola e pressão não dando margem de manobra a um Moreirense que pouco ou nada fez.

INTERVALO DO JOGO, O PORTO VENCE O MOREIRENSE POR 0-1!

45+1' Canto de Corona e Maicon de cabeça para as mãos de Stefanovic.

45+1' Substituição no Porto, sai Brahimi e entra Varela.

45' Vão jogar-se mais dois minutos de compensação.

43' Pontapé de Danilo muito ao lado.

42' Lance individual de André Andrém que culmina num remate rasteiro para defesa de Stefanovic.

38' Pontapé de Iuri Medeiros muito por cima da baliza.

35' A dez minutos do intervalo, o ritmo de jogo baixou muito com o Porto a ter posse de bola, mas sem levar perigo, enquanto os da casa poucas vezes conseguem passar a linha do meio-campo.

26' Bom lance de Osvaldo, rodando sobre si mesmo e depois a atirar para boa defesa de Stefanovic.

25' Com vinte e cinco minutos na primeira parte, o Porto já vence de forma natural e com um grande golo de Maicon de livre directo. Os portistas dominam com pouca ou quase nenhuma reacção do Moreirense.

17' GOOOLLLOOO DO PORTO!!! Livre directo de Maicon, a bola bate no poste esquerdo e entra na baliza.

14' Remate de fora da área de Brahimi, mas sem perigo a sair ao lado.

10' Primeiros dez minutos de jogo, já com o Porto a dominar e a circular a bola de forma rápida, criando dificuldades ao Moreirense, que tenta sacudir a pressão.

1' Lance de apuros na área do Porto, com Marcano a falhar o corte e Iuri Medeiros a rematar para defesa de Casillas.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O MOREIRENSE!

20:26. Entram as equipas no relvado, com muitos adeptos na bancada, na sua maioria do Porto.

20:18. O mesmo procedimento efectuam os jogadores do Moreirense praticamente a seguir.

20:15. A equipa do Porto recolhe aos balneários.

20:00. Entram agora os restantes jogadores do Porto, com o equipamento alternativo de cor castanha.

19:55. Os jogadores Moreirense já vão fazendo os exercícios de aquecimento, no lado do Porto só Helton e Casillas estão no excelente relvado em Moreira de Cónegos.

19:50. No banco de suplentes do Moreirense vão sentar-se Nilson, João Sousa, André Fontes, Luís Carlos, Boateng, Rafa Sousa, e Filipe Gonçalves. De fora por lesão ficam Danielson e Rafael Martins.

19:45. O Moreirense vai alinhar com Stefanovic na baliza, a defesa com Sagna, Marcelo Oliveira, André Micael e Evaldo, no meio-campo João Palhinha, Vítor Gomes e Battaglia, no ataque Ernest, Ramon Cardozo e Iuri Medeiros.

19:35. No banco de suplentes vão sentar-se Helton, Martins Indi, Rúben Neves, Imbula, Tello, Varela e Aboubakar.

19:30. O Porto vai alinhar com Casillas na baliza, na defesa Maxi Pereira, Maicon, Marcano e Layún, no meio-campo Danilo, André André e Herrera, na frente Brahimi, Corona e Osvaldo.

19:00. «Cada jogo tem a sua dificuldade. As equipas do Miguel Leal são muito competitivas, sabemos o que nos espera com o Moreirense», afirmou o treinador basco Julen Lopetegui, no lançamento do jogo desta noite, que abre a jornada 6. O técnico ainda abordou a questão da saída de Ricardo Quaresma e reforçou os elogios ao guarda-redes espanhol Iker Casillas.

18:40. Na última deslocação do Porto ao reduto do Morereinse, na temporada passada, os portistas venceram por 0-2, com golos de Jackson Martínez e Casemiro, dois jogadores que já abandonaram o reino do Dragão. Na antevisão, Miguel Leal reconheceu o favoritismo total do Porto: «É um jogo entre duas equipas que vivem realidades distintas, até porque nós estamos mais debilitados e este FC Porto não só não é do nosso campeonato, como está mais forte».

18:25. Porto e Moreirense mediram forças em onze ocasiões, em todas as competições, e nunca o Moreirense foi capaz de bater a oposição portista, tendo apenas conseguido dois empates (ambos por 1-1 e ambos no reduto de Moreira de Cónegos). O último golo marcado pelo Moreirense ao FC Porto data já do ano de 2005, quando, orientado por Jorge Jesus, o Moreirense empatou 1-1 em casa, na Liga, à passagem da jornada 32.

18:10. Onzes prováveis do jogo Moreirense x Porto:

17:50. O FC Porto ainda não foi derrotado nesta temporada, tendo sim registado dois empates fora de casa, frente a Marítimo (na Liga) e Dinamo Kiev (na Liga dos Campeões). A equipa de Julen Lopetegui triunfou nos jogos fora de casa frente ao Arouca, apenas - este será o terceiro jogo fora de casa na Liga. Já o Moreirense, aflito, procurará evitar o trilho da crise, somando pontos hoje (um empate será encarado como um excelente resultado, naturalmente).

17:40. A melhor exibição do Moreirense na Liga 2015/2016 aconteceu precisamente contra um candidato ao título, o Benfica. Na Luz, o colectivo de Moreira de Cónegos esteve em vantagem, com um golo do reforço brasileiro Rafael Martins aos 29 minutos, e depois de estar a perder chegou ao empate aos 85 minutos, por intermédio do avançado paraguaio Rámon Cardozo, acabando por perder após o terceiro tento encarnado (feito por Jonas).

17:25. Ao contrário, o Moreirense chega a esta partida em clara perda de fulgor, numa entrada em 2015/2016 que está longe de ser positiva: a equipa de Miguel Leal ainda não venceu qualquer uma das cinco partidas da Liga NOS e apenas tem um ponto no campeonato, fruto de um empate sensaborão frente ao promovido União da Madeira. Na última jornada, o Moreirense foi derrotado, em Belém, por 2-0 (marcou apenas dois golos na Liga e sofreu nove).

17:15. O Porto chega assim a Moreira de Cónegos com a moral em alta, podendo, diante do Moreirense, aumentar a pressão sobre os rivais directos. Com jogadores em grande forma, como o avançado camaronês Vincent Aboubakar (grande exibição frente ao Benfica após bis diante do Dinamo Kiev), o organizador André André (que ganhou definitivamente a titularidade) ou até o regressado Rúben Neves (mereceu a confiança nos dois últimos encontros), o Porto entra para a partida com o estatuto de favorito inequívoco.

17:05. No estádio do Dragão, o Porto recebeu o Benfica e, depois de entrar de forma titubeante na partida, recuperou o fôlego na segunda parte e encostou o Benfica às cordas nos últimos vinte minutos do jogo. Depois de duas defesas preciosas de Iker Casillas, na primeira parte, o Porto chegou ao tento solitário depois de uma boa jogada finalizada pelo médio André André. Varela, recém-entrado no jogo, fez parte da movimentação que deu o golo.

16:50. O Porto lidera a classificação, a par do Sporting, e chega a este jogo, em Moreira de Cónegos, banhado pela onda da confiança - na jornada anterior, os portistas receberam o rival Benfica e obtiveram, no minuto 86, o golo que deu a vitória e que permitiu ao Dragão saltar de euforia. Agora, o FC Porto tem quatro pontos de vantagem sobre o bicampeão nacional e pode até, caso vença hoje, adicionar maior pressão ao rival lisboeta.

16:40. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Moreirense x Porto, partida referente à jornada 6 da Liga NOS 2015/2016. O jogo será disputado no estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, às 20:30 horas, e terá cobertura pormenorizada em Vavel Portugal. Siga o minuto a minuto do Moreirense x Porto, em directo, grátis, aqui em Vavel.com.