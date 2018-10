Carrillo proscrito: Jorge Jesus volta a não convocar o peruano

«O Carrillo não está convocado. Por eu ser líder é que não o convoquei», atirou Jorge Jesus quando confrontado pelos jornalistas com o polémico tema André Carrillo. O técnico do Sporting confirmou que o internacional peruano voltará, pela terceira vez seguida, a ficar de fora das suas opções.

«Eu não vou responder nem ao empresário do Carrillo, nem qualquer outro empresário de jogadores. Era o que faltava, o treinador do Sporting responder a empresários», afirmou Jorge Jesus, ontem, na conferência de lançamento do jogo Boavista x Sporting. Agastado, o treinador finalizou o tema centrando atenções no adversário da sexta jornada, o Boavista.

André Carrillo volta assim a ficar arredado da competição pelo terceiro jogo consecutivo - desde que a ruptura total se consumou, o extremo peruano, que vinha a ser um dos elementos mais cruciais do plantel, falhou a partida frente ao Lokomotiv Moscovo e o duelo frente ao Nacional da Madeira.