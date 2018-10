Resultado Boavista x Sporting na Liga NOS (0-0)

Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte é tudo, bom fim-de-semana!

Tanto Boavista como Sporting proporcionaram um jogo bastante combativo com ambas as equipas a dispor de oportunidades para abrir o marcador.

Noite de desilusão para o Sporting ao verem desperdiçado uma excelente hipótese de se isolar na liderança, mantendo-se em igualdade pontual com o FC Porto.

Fim da partida no Estádio do Bessa. Boavista e Sporting empatam a zero golos.

90+4' Último lance da partida para João Pereira rematar de forma muito má. Lançamento para o Boavista...

90+1' Tentou a sorte Renato Santos mas segura Rui Patrício.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

90' Afasta a defensiva do Boavista.

90' Livre cobrado por Adrien desviado na barreira. Canto!

89' Livre potencialmente perigoso para os leões por mão de Renato Santos.

87' Posse de bola nos 65% a favor da equipa de Alvalade mas sem criar muito perigo.

84' Forcing da equipa de Jorge Jesus para atingir a vitória que garante liderança isolada do campeonato.

81' Novo canto sem qualquer perigo para a equipa do Sporting.

78' Substituição no Boavista: Sai Zé Manuel e entra Renato Santos.

76' Jogada de insistência por parte de Slimani mas muito bem Mika a fazer a mancha, mantendo o nulo no resultado.

73' Cartão amarelo para Adrien Silva.

71' Mané tenta a sua sorte fora de área mas sem perigo para Mika.

69' Eis o regresso de William Carvalho para render João Mário.

68' Prepara o seu regresso William Carvalho!

65' Novas alterações: no Sporting sai Bryan Ruiz para a entrada de Carlos Mané. No Boavista sai Tengarrinha para a entrada de Anderson Carvalho.

64' Bom movimento de Luisinho sobre a esquerda mas o remate sai torto.

61' Canto sem qualquer perigo.

61' Canto para o Sporting. Aperta a equipa de Jorge Jesus.

60' Grande oportunidade para Teo Gutiérrez que servido por Gelson não consegue acertar com a baliza defendida por Mika.

58' Substituição no Sporting: Sai Montero e entra Teo Gutiérrez.

58' Substituição no Boavista: sai o lesionado Correia e entra Uchebo.

57' Jogo interrompido para assistência a Correia e prepara-se Uchebo e Teo Gutiérrez para ir a jogo.

53' Afasta a defensiva verde e branca por Adrien Silva.

52' Novo canto para a equipa de Petit.

49' Cruzamento de Jefferson direto para as mãos de Mika.

47' Bola ao segundo poste mas com demasiada força.

46' Canto para o Boavista.

46' Começa a segunda parte!

21:49. As equipas já entraram em campo e não há alterações para o segundo tempo.

Fim de um primeiro tempo desapontante por parte da equipa do Sporting que nunca conseguiu desmoronar a bem preparada defesa boavisteira. Só perto do intervalo por Montero e Slimani é que os leões rondaram com perigo a baliza de Mika. Estratégia bastante eficaz até ao momento aquela que Petit e os seus jogadores prepararam para o encontro de hoje, seguríssimos a defender e sempre com olho no contra-ataque rápido. Tiveram mesmo a melhor oportunidade de golo por José Manuel num cabeceamento muito perigoso perante Rui Patrício.

Intervalo no Bessa!

45' Livre direto cobrado por Luisinho mas fraco e torto.

44' Cruzamento de João Mário para Slimani cabecear com qualidade mas bela defesa de Mika.

43' Falta de Reuben sobre João Pereira.

42' Bela oportunidade para Montero que atira a contar mas novamente Henrique a fazer excelente corte.

41' Novo canto para os leões.

40' Grande corte de Henrique após cruzamento de Jefferson.

38' Fora-de-jogo mal tirado a João Pereira quando aparecia em bela posição.

37' Exibição algo desapontante da equipa de Jorge Jesus até esta altura.

31' Novamente Slimani nas alturas mas a defensiva axadrezada afasta o perigo.

31' Canto para a equipa leonina.

28' Golo anulado a Slimani por empurrão a Paulo Vinícius. Na sequência o argelino viu cartão amarelo por protestos.

25' Confusão entre Anderson Correia e Slimani com o avançado argelino a arriscar punição disciplinar por parte de Artur Soares Dias.

20' Embora com maior posse de bola, a equipa leonina ainda não conseguiu incomodar Mika.

18' Tentativa individual de Montero esbarrada nas pernas de Henrique. Canto para os leões sem perigo.

16' Livre indirecto para a equipa do Sporting anulado por falta de Naldo.

13' Primeira grande possibilidade de golo e para a equipa da casa. José Manuel, já dentro da pequena área e servido por Henrique não consegue atirar enquadrado com a baliza.

11' Sporting tenta calmamente assumir as despesas do jogo e acercar-se da área boavisteira.

8' Fora-de-jogo assinalado a João Pereira.

4' Boa jogada de envolvimento entre João Mário e Montero com Mika a estar atento e a segurar o esférico, após cruzamento do médio português.

3' Está um grande ambiente no Estádio do Bessa. Forte apoio dos adeptos sportinguistas num importante jogo.

1' Atento Paulo Vinícius no corte após cruzamento de Bryan Ruiz.

1' Começa a partida!

20:44. As equipas já se posicionam dentro do relvado. Estamos a instantes do início da partida!

20:40. Existe naturalmente muito entusiasmo em torno do encontro desta noite, com a possibilidade da equipa de Jorge Jesus se isolar no topo da tabela classificativa. Noutra partida com interesses para a turma leonina o rival Benfica venceu, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira por 3-0 com golos de Jonas (2) e Gonçalo Guedes.

20:30. Artur Soares Dias será o juiz do encontro, assistido por Rui Licínio e Paulo Soares. O quarto árbitro será Jorge Ferreira.

20:25. Jorge Jesus tem em Fredy Montero a principal novidade: Rui Patrício; João Pereira, Naldo, Paulo Oliveira, Jefferson; Adrien, João Mário; Bryan Ruiz, Gelson Martins; Montero e Slimani.

20:24. Petit vai apostar no seguinte conjunto: Mika; Mesquita, Henrique, Paulo Vinícius, Afonso Figueiredo; Tengarrinha, Idris, Reuben; Correia, Luisinho e Zé Manuel.

20:22. Já são conhecidos os 'onzes' de cada equipa.

19:35. A grande novidade no lote de convocados do Sporting é o regresso do trinco William Carvalho às opções de Jorge Jesus. O médio regressou de uma lesão mas deverá ficar no banco e suplentes, com o meio-campo leonino a ser constituído por Adrien e Alberto Aquilani.

19:15. Esta noite, o Sporting de Jorge Jesus poderá quebrar um enguiço que persiste desde o remoto ano de 1959: desde esse ano que o leão não vence dois jogos consecutivos frente ao Boavista - tal apenas aconteceu por uma vez, em visitas da Liga, entre as temporadas 1953/1954 e 1954/1955.

18:50. Na última deslocação ao reduto do Boavista, o Sporting bateu o colectivo axadrezado por 1-3, com golos de André Carrillo, Carlos Mané e João Mário. O extremo peruano não marcará presença no jogo de hoje, por viver um diferendo com a direcção leonina - para o seu lugar estarão a postos Gelson Martins e Carlos Mané.

18:30. Jogaram-se 52 partidas para o campeonato com o Bessa como palco e, nesse cômputo, o Boavista leva vantagem sobre o Sporting: 22 vitórias caseiras contra apenas 11 triunfos do Leão no reduto boavisteiro. A última vitória caseira do Boavista na Liga remonta a 2008, quando a pantera bateu o leão por 2-0 na jornada 15, com golos de Marcelão e Jorge Ribeiro.

18:20. Na história dos confrontos entre Boavista e Sporting, os Leões venceram 47% da totalidade dos 116 jogos, disputados em todas as competições. Se nos circunscrevermos ao campeonato, registaram-se 104 duelos, e novamente o Sporting fica com 47% das vitórias (49 triunfos), com o Boavista a vencer 22% das partidas (23 triunfos).

17:50. O Sporting apenas perdeu pontos na Liga na recepção ao Paços de Ferreira (jornada 2), registando um empate 1-1. Nas deslocações, o Sporting bateu o Tondela por 1-2 (na jornada inaugural, com Adrien a decidir a partida num penalty), venceu a Académica por 1-3 (na jornada 3) e o Rio Ave por 1-2 (com golos de Adrien e Slimani).

17:35. O Boavista segue na Liga num confortável nono lugar, com sete pontos, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas. O Boavista de Petit realizou até agora duas partidas no Bessa XXI nesta Liga, tendo vencido o Tondela por 1-0 (na jornada 2) e perdido 0-1 diante do Paços de Ferreira (jornada 4). Jogará a terceira frente ao Sporting.

17:20. O Sporting poderá, hoje, ascender ao primeiro lugar da classificação, isolando-se: o FC Porto tropeçou ontem em Moreira de Cónegos (2-2) e abriu caminho para a liderança isolada do Sporting de Jorge Jesus. Caso vença o Boavista, o Leão fica com 2 pontos de avanço sobre o rival directo Porto.

17:10. Tanto Boavista como Sporting chegam a este duelo vindos de vitórias na jornada passada do campeonato: o Sporting recebeu o Nacional da Madeira (1-0), fruto de um golo de Fredy Montero, enquanto os axadrezados deslocaram-se a Coimbra para derrotar a Académica (2-0) com golos de Anderson Carvalho e Zé Manuel.

17:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Boavista x Sporting, partida referente à jornada 6 da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio Bessa XXI, às 20:45 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Boavista x Sporting, em directo e, com cobertura total em Vavel Portugal.