Premier League: Tottenham esmaga City, que perde a liderança

O Manchester City deslocou-se a White Hart Lane e sofreu a maior derrota do clube desde 2008, ano em que o Sheik Mansour se tornou proprietário dos Sky Blues. O jogo até começou de feição para a turma de Pellegrini. Logo aos 25 minutos, Kevin de Bruyne (que partiu de posição irregular) foi isolado por Yaya Touré e bateu o guarda-redes do Tottenham, naquele que foi o segundo golo do astro Belga nesta edição da Liga.

O colectivo do City continuava a dominar a partida mas a falta de eficácia foi castigada, com o Tottenham a chegar ao empate à beira do intervalo, através do ex-Sporting Eric Dier. Um lance também bastante controverso, pois existia fora de jogo de Kyle Walker, que teve influencia no golo.

Na segunda parte, o jogo deu uma reviravolta de 180 graus. O City foi perdendo gás e a turma de Pochettino começou a comandar o jogo. Ainda nem 5 minutos da segunda parte tinham decorrido e já Toby Alderweirld tinha posto o Tottenham à frente do marcador. Pouco depois, foi a fez do avançado Harry Kane fazer o gosto ao pé e estrear-se a marcar no campeonato. O ambiente em White Hart Lane era avassalador e empurrados pelos adeptos, os jogadores da casa continuaram a carregar sobre o City, que capitulava, completamente impotente face ao ritmo e intensidade que os Londrinos imprimiam no jogo. Naturalmente, o quarto e último golo apareceu, por intermédio de Erik Lamela, um dos jogadores em maior destaque na partida. Um belo golo, que deixou a nu todas as fragilidades defensivas do City.

O City foi humilhado em White Hart Lane e a derrota deixou marcas também na tabela classificativa. Os Sky Blues perderam a liderança para os rivais de Old Trafford enquanto que o Tottenham escalou na classificativa, encontrando-se a apenas 4 pontos do primeiro lugar.