Série negra na Serie A prossegue: Nápoles afunda Juventus no San Paolo

O começo de campeonato da «Vecchia Signora» tem sido um autêntico pesadelo «bianconeri» do qual os adeptos do gigante de Turim parecem estar impedidos de acordar: a Juventus voltou a cair na Serie A, perdendo por 2-1 no San Paolo, na sexta jornada do campeonato italiano. A derrota do passado Sábado, frente ao Nápoles, coloca a Juventus a dez pontos do líder, que neste momento é a Fiorentina, treinada por Paulo Sousa.

O pesadelo do campeão italiano (e finalista da última edição da Liga dos Campeões) parece não acabar: os golos de Lorenzo Insigne (26 minutos) e Gonzalo Higuaín (62 minutos) condenaram a equipa treinada por Massimiliano Allegri à terceira derrota na Liga (Mario Lemina reduziu aos 63). Em seis partidas, a Juventus apenas triunfou por uma vez e a série negativa tarda em terminar.

Com esta vitória, o Nápoles sobe à nona posição da Liga, com nove pontos, mais quatro que a equipa «bianconeri» - o péssimo arranque no campeonato contrasta com a boa entrada na Liga dos Campeões, já que a Juve bateu o milionário Manchester City na ronda inaugural da prova. O próximo jogo do campeonato poderá ser decisivo para a permanência de Allegri à frente do clube de Turim.