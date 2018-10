Paulo Sousa com entrada forte: Fiorentina abate Inter e lidera Serie A

Paulo Sousa está a ser o treinador sensação da liga italiana: o técnico português entrou a matar na edição 2015/2016 da Serie A TIM e, neste momento, a Fiorentina lidera a classificação com 15 pontos em seis jogos. Ontem, no Giuseppe Meazza, a equipa «Viola» abateu com estrondo o Internazionale e igualou os «nerazzurri» no topo da Liga.

O excelente arranque de campeonato (apenas um tropeço, uma derrota em seis jogos) tem impressionado a crítica desportiva italiana e a forma da Fiorentina tem sido unanimemente elogiada pela imprensa. Paulo Sousa chegou no passado Verão à Fiorentina após uma positiva experiência nos suíços do Basileia, e, logo na jornada inaugural, contra o AC Milan, deixou água na boca dos adeptos de Florença.

O triunfo sobre o AC Milan (por 2-0) foi o bom prenúncio de um óptimo arranque de temporada, e, ontem, o rotundo triunfo sobre outra equipa da cidade de Milão, o Internazionale, reforçou a boa forma da Fiorentina. Ilicic marcou logo aos 4 minutos, de grande penalidade, no dia do avançado Kalinic, que apontou três tentos (aos 18, 23 e 76 minutos). A expulsão do central Miranda (aos 30 minutos) ajudou a Fiorentina a consolidar o seu domínio totalitário, que o tento de Icardi (60) apenas conseguiu mitigar suavemente.