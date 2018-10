Duelo contra Atlético: Jonas, uma das armas do Benfica no Vicente Calderón

Jonas está habituado a marcar ao Atlético de Madrid e já o fez por duas vezes, uma na Liga BBVA e outra na Liga Europa (ao serviço do Valência) com os resultados de 4-2 para os “colchoneros” e de 1-1. O experiente internacional brasileiro é o melhor marcador do campeonato luso (7 tentos)e ainda no passado Sábado foi um dos homens do jogo perante o Paços de Ferreira, apotando dois golos.

«Estou muito orgulhoso e muito feliz pelo tento. Este foi o golo mais bonito que marquei com a camisola do Benfica», afirmou Jonas, que desbloqueou o nulo na Luz com um remate em arco que bateu Marafona e levou à loucura a Catedral encarnada.

Jonas não poderia chegar em melhor forma ao jogo em Madrid e será, certamente, um dos elementos de Rui Vitória que mais precauções exigirá ao colectivo de Diego Simeone. Outro dos conhecidos do Atlético Madrid é o grego Mitroglou, que na época passada marcou um tento aos «colchoneros» na vitória por 3-2 do Olympiakos, na Grécia.