Resultado Porto x Chelsea na UEFA Liga dos Campeões 2015 (2-1)

Terminada que está a segunda jornada do grupo G da liga dos campeões, eis que o Porto lidera com 4 pontos, os mesmos do Dínamo Kiev que venceu frente ao último do grupo, Maccabi Telavive que ainda não somou qualquer ponto. O Chelsea, por sua vez segue em 3º escandalosamente somando até agora 3 pontos em 6 possíveis. Agradecemos a preferência no acompanhamento deste directo, numa partida em que rolou a bola milionária da liga dos campeões.

No 2º tempo, o Porto dominou por completo e para além da grande exibição de todo o meio-campo a equipa VAVEL destaca o trabalho incansável de Aboubakar que defendia, pressionava e ainda rematava. Na sequência de um canto, o Porto voltou a colocar-se à frente do marcador ao minuto 51 por intermédio do central Maicon. Depois do golo, Diego Costa para o Chelsea e Danilo Pereira para o Porto só não festejaram por culpa dos postes, mas a verdade é que os dragões cumpriram 45 minutos de sonho com uma troca de bola incrível, que só as grandes equipas da liga dos campeões o conseguem fazer. Eleger o melhor em campo é uma tarefa difícil ficando 3 nomes na retina dos apaixonados pelo futebol, sendo eles André André, Brahimi e Aboubakar.

O FC Porto estreou-se a vencer nesta edição da liga dos campeões 2015/2016 e logo frente ao todo poderoso Chelsea. Os homens do jogo foram André André e Maicon, que deram vida ao marcador portista com Willian a reduzir para o Chelsea compondo o resultado final em 2-1. A primeira parte foi equilibrada com o FC Porto a disputar várias batalhas no meio-campo com o Chelsea, com os londrinos a registarem maior posse de bola o que não impediu os dragões de pressionar alto recuperando bolas em zona adiantada do terreno. Os remates de Pedro e Fàbregas obrigaram Casillas a aplicar-se, mas foi André André que, ao minuto 39 bateu o guardião do Chelsea depois de uma jogada magistral de Brahimi. Em cima do apito para o intervalo, Willian gelou as bancadas do dragão repondo a igualdade na cobrança de um livre directo.

90+3' FIM DA PARTIDA!

90+2' Diego Costa teve nos pés a última grande oportunidade de empate, mas o esférico sai ao lado.

90+2' O artista das redes portistas, Casillas segurou uma bola extraordinária depois de um cruzamento perigoso do opositor londrino.

90+1' O Chelsea a fica a pedir grande penalidade depois de uma mão clara de Marcano na área, que o juiz da partida não assinalou.

90' O árbitro dá 3 minutos de compensação.

89' Cartão amarelo: Imbula.

89' Na resposta, Layún apresentou-se com velocidade na esquerda, mas não teve linha de passe para dar sequência ao lance.

88' Fàbregas bate um livre e Osvaldo corta sem problemas. O Chelsea está sem critério no ataque.

86' SAI: Brahimi, ENTRA: Osvaldo.

85' Matic é o espelho da desorganização do Chelsea com um remate disparatado que mais parecia de râguebi.

82' Cartão amarelo: Danilo Pereira.

81' Canto perigoso para o Porto com um cabeceamento fulminante de Danilo Pereira, que apenas foi negado pelo poste do guarda-redes londrino que somente seguiu o esférico com os olhos.

79' SAI: André André, ENTRA: Layún.

78' Cartão amarelo: Matic.

77' ENTRA: Evandro, SAI: Rúben Neves

76' No minuto 76 o Porto mostra o porquê de ser uma equipa de liga dos campeões com uma troca de bola incrível que passou por Danilo Pereira, André André, Aboubakar e Brahimi. O Chelsea não tem espaço e a vantagem portista justifica-se plenamente.

74' Na sequência de um canto, Ivanovic esteve a centímetros de bater Casillas pela 2ª vez.

73': SAI: Pedro, ENTRA: Kennedy.

73' ENTRA: Matic, SAI: Ramires.

72' Pouco depois o mágico Brahimi tirou da cartola uma iniciativa de génio e ficou pertíssimo do 3º golo.

71' Lance frenético: Imbula esteve perto do golo, mas na sequência nem André André, nem Danilo, nem Brahimi conseguiram bater a frágil defesa do Chelsea. Num só lance registo para 4 remates.

70' FABULOSO: O senhor 20 milhões, Imbula rematou ligeiramente por cima da barra do Chelsea.

68' O Porto está tacticamente muito organizado e de uma forma fantástica tem conseguido impedir os ataques do Chelsea. Exibição incrível de André André, Rúben Neves e Danilo Pereira.

66' Cartão amarelo: Azpilicueta.

63' Depois de uma abordagem displicente de Indi, o belga Hazard falha a baliza por pouco.

63' Mais um canto para o Porto que poderá levar perigo. Na cobrança o Chelsea sai para o contra-ataque.

Com a entrada de Hazard a velocidade no ataque do Chelsea irá aumentar, mas o espaço na zona do meio-campo poderá ser aproveitado pela equipa dos dragões.

62' SAI: Mikel, ENTRA: Hazard.

55' O Porto esteve por duas vezes perto de marcar: 1º Brahimi e logo a seguir Rúben Neves. A defesa do Chelsea está nervosa e o Porto pode aproveitar para ampliar a vantagem.

54' BOMBA: Diego Costa vê o empate ser negado pela barra, depois de um tiro bombástico.

Canto extraordinariamente bem batido com Maicon a subir mais alto e a furar pela 2ª vez as redes londrinas.

51' GOLOOOOOOOOOOOOO (Maicon)

51' Brahimi ganha um canto de forma inteligente. Na sequência o golo do Porto.

49' Na resposta tiro potente de Rúben Neves que falhou o alvo por pouco centímetros.

47' O Chelsea começa forte com Willian a fintar por completo Maxi servindo Diego Costa que ficou perto do 2º.

45' Recomeça o encontro.

Os primeiros 45 minutos foram marcados por uma luta intensa no meio-campo onde apesar do Chelsea evidenciar maior posse de bola a verdade é que o Porto tem conseguido estrategicamente pressionar nas zonas certas do miolo beneficiando do jogo de qualidade que Rúben Neves, André André e Danilo Pereira têm demonstrado. Em termos de oportunidade de golo, destaque para dois remates espanhois de Fàbregas e Pedro que obrigaram o guarda-redes, também ele espanhol, Casillas a duas intervenções de dificuldade máxima. Ao minuto 39, Brahimi ganhou espaço sobre Ivanovic rematando forte para defesa do Begovic sobrando posteriormente o esférico para André André que só teve de encostar para o 1º do encontro. À beira do intervalo, Willian repôs justiça no marcador batendo Casillas na cobrança de um livre directo.

45+2' INTERVALO!

Cobrança irrepreensível do livre por parte de Willian que não deu hipótese ao espanhol Casillas repondo a igualdade mesmo em cima do intervalo.

45+2' GOLOOO DO CHELSEA (Willian).

45' Livre perigoso para Willian.

44' Lance rápido Willian a procurar Diego Costa, mas Indi aliviou com eficácia.

41' Cartão amarelo: Cahill.

Brahimi reduziu Ivanovic a um mero fantoche fintando o sérvio de forma astronómica rematando forte permitindo ao guarda-redes do Chelsea uma defesa apertada. Na recarga, André André não perdoou e inaugurou o marcador frente ao Chelsea de Mourinho.

39' GOLOOOOOO DO PORTO (André André)

36' QUE PERIGO: Maxi numa subida rápida pela direita rematou e ficou perto do poste da equipa londrina.

34' Desenho bem construído pelo meio-campo portista que terminou nos pés de Aboubakar com o africano a ganhar posição na área e a rematar por cima.

32' ESPANTOSO: Diego Costa levou a defesa do Porto à loucura passando por dois portistas faltando apenas o último toque para bater Casillas.

Na primeira meia hora registo para um jogo equilibrado, mas que o Porto tem conseguido superar ligeiramente na luta feroz a meio-campo com destaque fantástico para Danilo, Imbula e Rúben Neves que têm ganho as batalhas a Mikel, Ramires e Fàbregas.

25' Livre perigoso para o Chelsea. Na cobrança Cahill ganha posição e remata por cima.

24' Cartão amarelo: Marcano.

19' Cartão amarelo: Indi.

15' Remate de Rúben Neves que ganha novo canto, do qual nada resulta.

14' Grande momento espanhol: Pedrito cheio de estilo rematou e obrigou Casillas a uma defesa do outro mundo.

Os primeiros 7 minutos do jogo o Porto tem pressionado alto no meio-campo com Danilo, Rúben Neves e Imbula a servir na maioria das vezes a velocidade de Brahimi.



6'Contra-ataque com Diego Costa a entregar em Fàbregas para o remate forte, Casillas defende.



2' Primeira tentativa do Chelsea.

1' Rola a bola milionária.

19:19. O primeiro aplauso da tarde/noite europeia vai para Casillas que já aquece no relvado estando para escassos minutos o tão aguardado reencontro com José Mourinho.

19:13. Na defesa do Chelsea, José Mourinho não conta com um quarteto defensivo tão sólido como noutras épocas, tendo em Cahill o patrão do último reduto. Para responder ao meio-campo preenchido do Porto, Mourinho responde com o rebusto Mikel, com o incansável Ramirez e ainda Fàbregas para equilibrar a equipa que terá na frente um tridente de luxo composto pelas estrelas Willian, Pedro e Diego Costa. O Porto terá que ter cautelas na troca de bola a meio-campo, uma vez que neste jogos da liga dos campeões qualquer perda de bola poderá ser fatal perante um opositor com tanta qualidade.

19:11. Onze oficial do Chelsea: Begovic, Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta, Mikel, Fàbregas, Ramires, Willian, Pedro e Diego Costa.

19:10. Nos azuis e brancos confirma-se na defesa lateral esquerda que Indi será o titular por forma a oferecer mais músculo ao último reduto dos dragões. No miolo, o técnico portista apostará num meio-campo forte e preenchido com Rúben Neves, Danilo, Imbula e André André, que aliam força, técnica e resistência. Assim o Porto ganha vantagem pa a pider apostar em contra ofensivas com Brahimi e Aboubakar como setas apontadas às redes dos londrinos.

19:06. Onze oficial do FC Porto: Casillas, Maxi, Maicon, Marcano e Indi, Danilo, Rúben Neves, Imbula, Brahimi, André André e Aboubakar.

19:05. Já há onzes oficiais.

19:00. «Têm uma grande equipa, um potencial muito grande, vão obrigar-nos a fazer uma grande exibição», afirmou o técnico basco Julen Lopetegui no lançamento do jogo Porto x Chelsea. O treinador realçou ainda que o empate em Moreira de Cónegos deve ser esquecido para não toldar as ambições portistas

18:55. «Sou super privilegiado por ter vivido aqui alguns aniversários do clube. Ao visitar o museu fico com o coração mais mole, pois sinto que faço parte da história do clube», afirmou José Mourinho no lançamento da partida, recordando os tempos de Dragão ao peito e elogiando a tarimba do Porto nos duelos europeus.

18:45. Iker Casillas fará história hoje, ao participar em mais um jogo da Liga dos Campeões - o guardião espanhol do Porto fará o seu 152º encontro na prova, tornando-se assim o atleta com mais partidas disputadas na prova milionária. Diante do Dinamo Kiev, Casillas igualara o médio Xavi Hernández, agora quebra o recorde.

18:30. Se a forma interna da equipa londrina não tem sido positiva (novo tropeção na Liga, 2-2 diante do Newcastle), o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões contrastou com o mau arranque de campeonato - o Chelsea goleou por 4-0 o Maccabi Tel Aviv com golos de Willian, Diego Costa, Óscar e Cesc Fàbregas.

18:05. O Chelsea não perde um jogo da Liga dos Campeões há nove partidas já, e em onze jogos contra formações lusas apenas não venceu por duas vezes, mas a resistência portista será árdua para os «Blues», já que o Porto não é derrotado em partidas europeias (Liga Europa e Liga dos Campeões somadas), no seu reduto, há nove partidas.

17:35. Na última partida entre ambos, no Dragão, o Chelsea venceu o Porto por 0-1 na fase de grupos da Liga dos Campeões 2009/2010. O Chelsea enfrentou o Porto de Jesualdo Ferreira e venceu graças a um golo solitário de Nicolas Anelka, a passe do compatriota francês Florent Malouda.

17:15. O registo de confrontos entre Porto e Chelsea vai em seis partidas, todas elas no âmbito da Liga dos Campeões. O domínio pertence aos «Blues» que venceram o Porto por quatro ocasiões, tendo-se registado um empate e uma única vitória portista, com Co Adriaanse enquanto técnico dos dragões: o Porto venceu por 2-1 com golos de Diego e Benni McCarthy.

17:00. José Mourinho teve uma passagem espectacular pelo Porto, nunca tenho perdido no Estádio do Dragão enquanto treinador dos azuis-e-brancos; mas, como treinador adversário, Mourinho nunca venceu no reduto dos dragões: uma empate com o Chelsea em 2006/2007 e duas derrotas, uma à frente do União Leiria e outra como técnico do Chelsea, em 2004/2005.

16:40. Este jogo marcará o regresso de José Mourinho ao estádio de um clube onde gozou de sucesso significativo: o treinador do Chelsea sagrou-se campeão da Taça UEFA (2002/2003) e da Liga dos Campeões (2003/2004) pelo Porto, sucesso internacional que o levou a trocar o clube do Dragão pelo milionário Chelsea de Roman Abramovich em 2004/2005.

16:25. Este será o décimo quarto jogo de Julen Lopetegui à frente dos destinos do Porto na prova da Liga dos Campeões, e o saldo contabilístico é bastante positivo: apenas por uma vez o Porto foi derrotado, frente ao Bayern Munique, na segunda mão dos quartos-de-final da prova da temporada passada, jogo que valeu a eliminação dos dragões da competição.

16:15. O Porto esteve perto de vencer o primeiro jogo da fase de grupos mas acabou por, em Kiev, deixar-se empatar com um golo tardio. A estrela da noite foi o avançado camaronês Vincent Aboubakar - o atleta marcou dois golos e o resultado final fixou-se em 2-2. Hoje o Porto jogará o primeiro jogo na «Champions» desta época no seu reduto.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Porto x Chelsea, referente à segunda jornada da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões 2015/2016. O jogo do grupo G será disputado no Estádio do Dragão e terá início às 19:45 - siga o minuto a minuto do Porto x Chelsea, em directo e, em Vavel Portugal.