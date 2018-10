Resultado Atlético Madrid x Benfica na Liga dos Campeões 2015 (1-2)

A equipa orientada por Rui Vitória segue, agora, no primeiro lugar do grupo C, com 6 pontos e 5 de vantagem para o terceiro, Galatasaray. Continue a acompanhar a actualidade desportiva em Vavel Portugal.

O Benfica colhe 3 pontos preciosos para a qualificação para os oitavos-de-final, após uma remontada no Vicente Calderón já na segunda parte, com um golo de Gonçalo Guedes. Recorde-se que o emblema da Luz ainda esteve em desvantagem e até podia ter sofrido o segundo pouco tempo depois, mas soube sofrer e conseguiu mesmo vencer o Atlético no primeiro jogo entre as duas equipas.

Final da partida

92'. Canto para o Atlético. Não resulta qualquer perigo para o Benfica, após a cobrança da bola parada.

90'. Vão ser jogados mais 4 minutos em Madrid. O Atlético instala-se no meio-campo português.

89'. Canto para o Benfica. Na sequência da jogada, os encarnados ficam com o esférico e procuram manter a posse de bola.

88'. Bom corte de Gonçalo Guedes em ajuda à defesa, colocando em Pizzi que sofre falta junto ao meio-campo.

85'. Entramos nos últimos 5 minutos do tempo regulamentar, com o Atlético ainda à procura do empate.

83'. Na sequência do livre, não houve perigo para a baliza de Júlio César.

82'. Cartão amarelo para Jardel, após falta dura sobre Torres. Livre perigoso para os espanhóis. Vai cobrar Gabi.

81'. Bom ataque organizado da equipa de Diego Simeone, mas Jackson demorou muito tempo a largar a bola e o lance perdeu-se.

80'. Substituição no Benfica: Sai Jonas, entra Pizzi.

78'. Bom remate de Fernando Torres, à entrada da área. Júlio César defende facilmente.

77'. Substituição no Atlético de Madrid: Sai Correa, entra Fernando Torres.

O jogo diminuíu significativamente de intensidade, em relação à primeira parte e o Benfica procura tirar partido desse ritmo de jogo, numa altura em que se encontra pela primeira vez em vantagem.

73'. Substituição no Benfica: Sai Samaris, entra Fejsa.

72'. Filipe Luís remata mal, para fora.

71'. Substituição no Benfica: Sai Jiménez, entra Mitroglou.

71'. Substituição no Atlético de Madrid: Sai Griezmann, entra Vietto.

Mitroglou prepara-se para entrar!

68'. Canto perigoso do Atlético de Madrid, com Tiago a desviar e a bola a andar perdida na grande área encarnada, sem qualquer desvio...

67'. Gonçalo Guedes não chega! Jimenez cruzou bem, do lado direito, mas o português não conseguiu alcançar o esférico.

65'. Jimenez coloca a bola em Semedo, mas o jovem perde a bola já dentro da área perante a imposição do capitão Gabi.

63'. Substituição no Atlético de Madrid: Sai Óliver Torres, entra Saúl.

61' Luisão afasta! Cruzamento de Filipe Luís para Jackson, mas estava lá o capitão do Benfica a impedir que o perigo resultasse em golo.

59'. JÚLIO CÉSAR! O guarda-redes brasileiro salva o Benfica por duas vezes seguidas! Primeiro, impedindo o golo após um cabeceamento de Jackson e, depois, parando a recarga de Correa de forma extraordinária!

58'. Griezmann fica a pedir amarelo para Nélso Semedo, após falta do lateral. O árbitro não mostra a cartolina.

55'. Cartão amarelo para Óliver, por falta sobre Nélson Semedo.

Ataque conduzido por Gaitán pelo flanco esquerdo, que cruzou de pé direito para o segundo poste, onde surgiu o jovem português a encostar para golo. Reviravolta em Madrid!

51'. GOLO DO BENFICA! Gonçalo Guedes faz a remontada no Vicente Calderón!

47'. Canto para o Atlético. Na sequência do lance, há um cruzamento da direita que resulta em falta sobre Júlio César. Sem perigo para os encarnados.

46'. Agora sai o Benfica com a bola.

Recomeça a partida

Que partida em Madrid! Um jogo muito intenso vai ditando um empate, com Correa e Gaitán a marcarem os golos da partida. Depois de inaugurar a contenda, o Atlético podia ter feito o segundo por diversas vezes, mas não o fez e acabou por pagar cara a ineficácia quando viu o emblema da Luz a igualar o marcador, à passagem do minuto 36. Fique connosco para a segunda parte deste encontro a contar para o grupo C da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Intervalo

45'. Falha Jackson! Correa cruza, mas o avançado atira muito alto.

44'. Gonçalo Guedes tentou furar a defesa madrilena, mas Filipe Luís afastou a bola para longe.

41'. Jonas falha o desvio! Fantástico cruzamento de Eliseu, mas os avançados do Benfica chegaram atrasados.

40'. Samaris e Jackson Martínez pegam-se e são amarelados. O árbitro tenta segurar o jogo.

Grande cruzamento de Nélson Semedo do lado direito, com um defesa do Atlético a desviar para o segundo poste, onde surgiu Gaitán sozinho e pronto para finalizar, sem hipóteses para Oblak! Os adeptos portugueses fazem a festa: está feito o empate no Vicente Calderón.

36'. GOLO DO BENFICA! Gaitán empata a partida!

34'. Nico Gaitán levantou o esférico para o segundo poste, mas Oblak adivinhou o que o argentino queria fazer e agarrou a bola, sem problemas.

34'. Livre para o Benfica, no lado direito do ataque encarnado. O lance surge após falta de Correa sobre Eliseu.

32'. O Benfica tenta responder: Gaitán cruzou mas Jimenez e Gonçalo Guedes não chegaram à bola.

30'. FALHANÇO DO ATLÉTICO! Jackson, em mais um cruzamento vindo da direita, recebe na área e falha, isolado, cara-a-cara com Júlio César, que impediu bem o golo.

29'. Cartão amarelo para Luisão, por falta sobre Griezmann.

26'. Canto de Gabi e Júlio César afasta com dificuldade. O Benfica quase não tem tempo para respirar.

26'. Cartão amarelo para Eliseu, por protestos.

25'. JACKSON AO POSTE! De novo o Atlético perto do segundo golo da noite! O colombiano cabeceou ao poste, após um cruzamento da direita.

25'. QUASE O SEGUNDO! Correa joga com perigo para Griezmann, mas o remate do avançado foi interceptado por Jardel.

Lance muito rápido e ao primeiro toque, com o Benfica a ver jogar! Juanfran recebeu a bola na ala e serviu Oliver na área, que tabelou com Correa, isolando o argentino que encostou para o fundo das redes!

23'. GOLO DO ATLÉTICO DE MADRID! Correa inaugura o marcador!

21'. JACKSON! Gabi serviu o colombiano que rematou de primeira dentro da área, mas por cima da baliza!

20'. Nélson Semedo progredia no campo, combinando com Jonas, mas o brasileiro passou com muita força e o lance perdeu-se.

19'. Boa troca de bola dos espanhóis no meio-campo encarnado, com Oliver e tentar servir Jackson sem sucesso.

17'. Responde o Benfica, com Jimenez a rematar muito por cima da baliza do Atlético.

17'. Canto para o Atlético, com Gimenez a atirar por cima!

15'. Que perigo! Excelente passe de Eliseu a desmarcar Gonçalo Guedes, com o português a chegar primeiro ao esférico e a tentar o golo, perante a saída de Oblak. Afastou Filipe Luís, impedindo o primeiro da noite.

14'. Canto para o Atlético. A bola cai junto à entrada da área, mas Correa atira muito por cima. Sem perigo.

13'. Livre para o Atlético, junto ao meio-campo, por falta de André Almeida sobre Correa.

11'. Novo canto, mas sem qualquer perigo para a defensiva encarnada.

10'. Tiago perto do golo! O canto é cobrado por Gabi para a entrada da área, onde surge o português a rematar de primeira para fora! A bola sofreu um desvio no braço de André Almeida, mas o árbitro mandou jogar.

9'. Corte precioso de Jardel! Gabi colocou a bola na área, mas o central desvia para canto!

8'. Livre para o Atlético de Madrid, descaído para o lado esquerdo do ataque madrileno, por falta de André Almeida.

6'. Jonas! Após passe arriscado de Nélson Semedo, o avançado passou por Gabi e Tiago, rematando forte e junto ao relvado, mas ao lado da baliza de Oblak.

5'. Bom cruzamento de Gabi na direita, mas Jackson não conseguia chegar à bola.

4'. De novo Jardel! Mais uma tentativa de colocar a bola na área, por parte de Filipe Luís, mas o central brasileiro impediu o perigo.

2'. Grande trabalho de Jackson Martínez a colocar a bola na ala para Filipe Luís, que cruzou para alívio de Jardel.

1'. Sai o Atlético com a bola. Ambas as equipas jogam com o equipamento alternativo.

Apito inicial

19:41. As equipas entram no relvado do Vicente Calderón. Segue-se o hino da prova.

19:35. No outro jogo do grupo C da Liga dos Campeões 2015/16, Astana e Galatasaray empataram a 2 bolas, conquistando os seus primeiros pontos na prova. Deste modo, independentemente do resultado desta noite em Madrid, Benfica e Atlético permanecerão nos lugares cimeiros da tabela.

19:30. As equipas já terminaram o aquecimento, recolhendo aos balneários antes do ínico da partida.

19:05. Confirma-se assim a inclusão do mexicano Raúl Jiménez no onze inicial escalado por Rui Vitória, sendo a estreia do jogador na condição de titular. Confirma-se também os rumores de que o colombiano Jackson Martínez seria titular no onze idealizado por Diego Simeone.

18:40. Onze inicial do Benfica: Júlio César, Eliseu, Nélson Semedo, Luisão, Jardel, Samaris, Almeida, Gaitán, Guedes, Jonas, Raúl Jiménez

18:35. Onze inicial do Atlético Madrid: Oblak, Juanfran, Gímenez, Filipe Luis , Godín, Gabi, Tiago, Antoine Griezmann, Angel Correa, Jackson, Óliver Torres

18:10. O Benfica vem de uma vitória caseira (para a Liga) sobre o Paços de Ferreira (3-0 com golos de Jonas e Gonçalo Guedes) mas o Atlético Madrid não teve o mesmo desfecho triunfal: a formação «colchonera» foi derrotada, no El Madrigal, por 1-0, diante do Villarreal.

17:40. Jan Oblak voltará a encontrar o Benfica, ele que, se transferiu do Benfica para o Atlético Madrid no Verão de 2014. Siqueira, que durante o defeso deste Verão esteve perto de assinar pelo Benfica, irá também encontrar as águias, ele que se sagrou campeão nacional em Portugal na temporada 2013/2014.

17:20. Onzes prováveis do jogo Atlético Madrid x Benfica:

16:50. Uma das grandes ameaças do Altético Madrid é o extremo francês Antoine Griezmann, cada vez mais um avançado temível. O jogador bisou frente ao Galatasaray e leva três tentos nesta temporada na Liga BBVA. No Benfica, o avançado grego Mitroglou poderá lugar ao mexicano Raúl Jiménez, que poderá estrear-se a titular.

16:45. Para piorar as hipóteses do Benfica no Calderón, verificamos que os encarnados ainda não foram capazes de marcar qualquer golo nas partidas disputadas fora de casa. As das grandes esperanças ofensivas do Benfica são o maestro Gaitán (sempre inspirado) e o avançado tecnicista Jonas (leva já 7 golos na temporada).

16:30. Se o Atlético mostra ser um osso duro de roer no Calderón, o Benfica de Rui Vitória ainda não convenceu em jogos fora da Luz - em 2015/2016 o Benfica ainda não venceu qualquer jogo fora de casa (perdeu contra Sporting, Arouca e Porto) e, para agravar, apenas por uma ocasião venceu em jogos disputados em solo espanhol (diante do Bétis, por 1-2, em 1982).

16:25. O Benfica tentará obter uma vitória fora de casa na Liga dos Campeões, algo que não foi capaz de atingir na participação da temporada passada: as águias perderam 3-1 em Leverkusen, empataram 0-0 no Mónaco e voltaram a perder por 1-0 na cidade de São Petersburgo. A última vitória forasteira foi no terreno do Anderlecht (2-3) na época 2013/2014.

16:05. A capacidade defensiva da equipa orientada pelo carismático Diego Simeone é sobejamente conhecida e na Liga dos Campeões isso também se reflecte - há já sete jogos que o Atlético Madrid não concede golos no Vicente Calderón. O último tento foi assinado pelo brasileiro Kaká (golo marcado com a camisola do AC Milan).

15:50. A deslocação do Benfica ao Vicente Calderón não se afigura tarefa fácil: a última vez que o Atlético Madrid foi derrotado, na Liga dos Campeões, em casa, foi na temporada 2009/2010, precisamente às mãos de uma equipa portuguesa: o FC Porto, que venceu os «colchoneros» por surpreendentes 0-3.

15:30. O avançado colombiano, goleador que trocou o FC Porto pelo Atlético Madrid por 35 milhões de euros no Verão passado, de seu nome Jackson Martínez, reencontrará uma equipa a quem sabe bem marcar golos. O avançado não tem sido titular (apenas marcou 1 golos ainda) mas poderá ser o trunfo escondido do técnico argentino Diego Simeone.

15:15. Atlético Madrid e Benfica irão, pela primeira vez na história, medir forças, num encontro inédito que envolverá vários jogadores que conhecem ambas as casas - Sílvio, Pizzi, Jan Oblak, Siqueira, Tiago e Raúl Jiménez (reforçou o Benfica no Verão) são exemplos desse estreitamento de ligações entre os dois clubes. Salvio também faz parte desse lote, mas está lesionado e não irá actuar.

14:55. O Benfica e o Atlético Madrid somam ambos três pontos no grupo C - o Benfica defrontou o Astana na Luz e venceu por 2-0 com golos de Gaitán e Mitroglou. O Atlético Madrid defrontou os turcos do Galatasaray e obtiveram uma vitória forasteira por 0-2, com dois golos do perigoso Antoine Griezmann.

14:40. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Atlético Madrid x Benfica, partida referente à segunda jornada da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões. O jogo será disputado no estádio Vicente Calderón às 19:45 horas - siga o minuto a minuto do Atlético Madrid x Benfica,, em Vavel Portugal.