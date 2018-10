Cristiano Ronaldo é o melhor artilheiro da história do Real Madrid

Dia histórico para o astro português! Após bisar no encontro de hoje referente à 2ª jornada da fase de grupos da UEFA Liga dos Campeões, na partida do Real Madrid frente aos suecos do Malmö FF, Cristiano Ronaldo ascendeu à tão almejada primeira posição dos melhores marcadores da história dos «blancos».

Para tal, necessitou apenas de 308 jogos oficiais. Uma marca impressionante que reflecte bem o altíssimo nível que o melhor jogador do mundo por três ocasiões tem apresentado desde que chegou aos «galácticos» em 2009.

Começam a faltar adjectivos para classificar as estatísticas do internacional português de 30 anos. Cristiano Ronaldo tem sido uma autêntica máquina de fazer golos desde que chegou ao Santiago Bernabéu, ainda que tal tendência tenha-se agudizado com o avançar do tempo. O Estádio Swedbank em Malmö FF, ficará na história de "CR7" como o terreno onde uma das mais grandiosas metas da sua carreira, foi alcançada.