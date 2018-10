Porto & Benfica: Gloriosa jornada de 'Champions' para Portugal

Gloriosa jornada de Champions para Portugal! Dificilmente se poderia pedir uma jornada de Liga dos Campeões melhor para Portugal – não só para as equipas portuguesas, FC Porto e Benfica, que alcançaram as proezas de derrotar Chelsea, campeão inglês em título, e Atlético de Madrid, finalista vencido da prova há duas épocas, como também para os vários jogadores nacionais espalhados pela Europa fora. Analisemos grupo a grupo:



Grupo A – Enquanto o seu Museu se encontra em Lisboa, Cristiano Ronaldo optou por levar a sua Bola de Ouro até Malmo, voltando a mostrar que será seu objectivo renová-la nos próximos anos com mais uma prestação de brilho na qual apontou os dois golos com o que o Real Madrid bateu o representante da Suécia na Champions.



Grupo B – Poucos apostariam que à 2ª jornada todos os clubes se encontrassem empatados em pontos, o que apenas sucede na medida em que o PSV Eindhoven não deu continuidade à surpreendente vitória sobre o Manchester United face a uma noite muito complicada para os seus laterais, Joshua Brenet e Santiago Arías, com o segundo a terminar mesmo expulso, perante os velozes atacantes do CSKA Moscovo.



Onde recentemente o Sporting foi derrotado por 3-1 e foi repescado para a Liga Europa apesar de toda a preparação dos leões para essa eliminatória, na pouco acolhedora (futebolisticamente falando) Rússia, também o PSV caiu.



No restante encontro, o Manchester United operou a reviravolta perante o Wolfsburgo, que viajou desde a Alemanha para encontrar como um dos principais opositores o seu compatriota Bastian Schweinsteiger, que parece de volta à sua melhor condição e promete um contributo cada vez melhor no seu novo clube.



Grupo C – Um caso em que um português triste será claramente um mal menor: apesar de muito esforço, Tiago foi incapaz de evitar a derrota do seu clube do coração, o Benfica, e assim dar continuidade ao bom momento que está a viver no regresso à Selecção Nacional, na qual vem azo ao que chama de “um bichinho que esteve sempre cá dentro”.



Baluarte no meio-campo do Atlético de Madrid, o experiente médio não conseguiu fazer com que o seu ‘bichinho’ dobrasse o firme meio-campo das águias que tornou possível no espaço de apenas um ano fazer com que a Matemática deixasse de ser inimiga dos bicampeões nacionais para agora ser a aliada que mostra uma confortável vantagem na liderança deste grupo.



Em 2014/2015, a derrota na Rússia aliada a uma conjugação matemática atirou o Benfica para fora das competições europeias ainda com um jogo por disputar. Hoje, face a uma noite de gala no Vicente Calderón, em apenas dois jogos os encarnados alimentam já uma vantagem de cinco pontos para os terceiros classificados.



Grupo D – Como vice-campeã europeia, a Juventus vai dominando este agrupamento ao ter somado nova vitória desta feita sobre o detentor da Liga Europa, o Sevilla, com o ex-FC Porto Alex Sandro como suplente utilizado e liderada a meio-campo pela estrela bianconera e da selecção de França, Paul Pogba, que uma vez mais se mostrou em evidência.



Logo atrás surge o Manchester City e o seu vastíssimo plantel que obriga a que jovens com grande margem de progressão e vários jogadores de nomeada não tenham o seu espaço, o que tornava natural a vitória no terreno do Borussia Monchengladbach que veio a confirmar-se com alguma dificuldade.



Grupo E – Apesar de ter perdido em Barcelona, o Bayer Leverkusen continuará a ser visto como o ponto em destaque neste grupo ao continuar a demonstrar facilidade em chegar ao último reduto contrário, o que deixa antever um rápido regresso do conjunto alemão às noites europeias de sucesso.

Grupo F – Marco Silva – mais um português – foi rei na noite deste agrupamento ao surpreender Londres derrotando ao leme do Olympiacos o favorito Arsenal, dando razão a quem o considera um dos grandes técnicos lusos da actualidade e defende o trabalho que realizou ao serviço do Sporting, onde a sua saída chegou a precipitar uma onda negativa junto dos adeptos até à confirmação da chegada de Jorge Jesus.



Grupo G – Foi com a sua grande arma que o FC Porto deu início à assombrosa semana europeia para Portugal, o poderio que consegue imprimir jogando no Dragão, a casa na qual há muito vem derrotando sucessivamente os seus maiores rivais, tendo uma vez mais juntado o Chelsea à sua já extensa lista com uma justa vitória.



Grupo H – O grande destaque remete-se ao Valencia e à importante vitória conseguida no terreno do Lyon com João Cancelo como titular, sem contar com André Gomes e Rúben Vezo que se encontravam fora dos convocados, no terreno cuja baliza é defendida por Anthony Lopes que procura com as suas prestações em França continuar a merecer a confiança de Fernando Santos.