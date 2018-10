Em assembleia ordinária, Sócios do Barcelona escolhem patrocinador

Os sócios do Barcelona irão ter a possibilidade e responsabilidade de escolher o patrocinador da principal equipa de futebol - decisão que ocorrerá na Assembleia Ordinária do próximo dia 25 de Outubro.

O presidente, Josep Maria Bartomeu, apresentará o acordo proposto pela Qatar Airways mas que poderá não continuar pois Bartomeu prometeu, durante a campanha eleitoral dos catalães, que teria um patrocinador Asiático ligado ao ramo da tecnologia. Entre outros temas, a reunião tratará também do tema da criação da Universidade do FC Barcelona, um centro de formação no âmbito do futebol e do desporto em geral.