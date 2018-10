Golo na «Champions»: Guedes apenas suplantado pela juventude de Simões

Gonçalo Guedes brilha, não só no campeonato (golo contra o Paços de Ferreira coroou outra boa exibição) mas também na prestigiada UEFA Liga dos Campeões, onde foi decisivo para a brilhante vitória forasteira do Benfica contra o Atlético Madrid - o jovem extremo da formação do Seixal apontou, com perícia, o 1-2, a passe de Gaitán, e tornou-se no jogador português mais jovem a festejar um golo na fase de grupos da competição dos milhões.

O extremo, que tem sido aposta total de Rui Vitória e uma das caras do novo paradigma desportivo encarnado (Nélson Semedo é outro dos estandartes desse paradigma) e, com o tento marcado no Vicente Calderón, ultrapassou o recorde de juventude detido pelo médio luso Manuel Fernandes, também ele jogador do Benfica aquando do golo datado de 18 de Outubro de 2005, diante de outra equipa espanhola, o Villarreal (1-1).

Gonçalo Guedes, que se antecipou aos 18 anos e 305 dias de Manuel Fernandes, é assim o jogador mais jovem de sempre da história do Benfica a celebrar um tento na fase de grupos do actual formato da UEFA Liga dos Campeões - mas, na lista que inclui jogos da Taça dos Campeões Europeus (formato antigo), o primeiro de todos continua a ser o lendário médio António Simões, que festejou aos 18 anos e três meses de idade, decorria o ano de 1962.

Gonçalo Guedes está, assim, na segunda posição do ranking de jogadores jovens do Benfica que celebraram tentos na história do troféu (Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões), atrás de António Simões e à frente de outro gigante histórico da Luz, Fernando Chalana, que assinou o primeiro golo na prova aos 19 anos e sete meses de idade, em 1978.