VAVEL: Os dez maiores goleadores da história do futebol mundial

Nesta série de grandes goleadores da História do futebol mundial surgem alguns nomes ilustres desconhecidos do grande público internacional. Independentemente da fama, todos eles merecem o crédito de entrar no hall of fame do desporto-rei.

- O maior goleador é Josef Bican, jogador da Áustria, com 805 golos oficiais.

- Na segunda posição vem o avançado brasileiro Romário, com 772 tentos.

- Em terceiro aparece uma das grandes lendas do futebol, o lendário brasileiro Pelé, com 767.

- Em quarto lugar temos o espectacular húngaro Ferenc Puskas, que marcou 746 golos.

- No meio da nossa contagem aparece o mítico alemão Gerd Muller, que apontou 735 tentos.

- Em sexto está Ferenc Deák, também ele atleta da Hungria com 576 golos oficiais.

- Com apenas um golo a menos surge, na tabela, Uwe Seeler, da Alemanha.

- Neste hall of fame, Ernst Willimovski, da Polónia assinou 554 golos.

- Em nono na classificação dos goleadores aparece o “nosso” luso Eusébio, com 552 golos.

- E por fim temos Jimmy McGrory, da Escócia, que é o melhor marcador da história do Reino Unido, com 550 tentos apontados.