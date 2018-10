Dragões recebem Belenenses com 'derby' no horizonte

FC Porto e Belenenses têm encontro marcado para este Domingo, pelas 18:15, num jogo a contar para a 7ª jornada da Liga NOS 2015/16. Os «dragões» recebem os pupilos de Sá Pinto depois de uma jornada europeia em que conseguiram levar a melhor sobre o Chelsea de Mourinho, vencendo os blues no Estádio do Dragão por 2-1, enquanto que os «Azuis do Restelo» se deslocam ao norte após uma derrota pesada (0-4) sofrida diante da Fiorentina.

No que respeita às contas do campeonato, ambas as equipas procuram regressar às vitórias (os visitantes só conquistaram os 3 pontos por uma vez), após empatarem fora a 2 bolas: os azuis-e-brancos diante do Moreirense e o Belenenses em Arouca.

Recorde-se que, na jornada anterior, quer Sporting, quer FC Porto viram o rival Benfica encurtar a distância pontual para 2 pontos e aumentar a pressão sobre os lugares cimeiros da tabela classificativa, pelo que, com o derby na Luz e o sempre complicado SC Braga x FC Porto na próxima jornada, os jogadores ao serviço de Lopetegui encaram o desafio deste domingo com a obrigatoriadade de não desperdiçar mais pontos e a consciência de que, caso consigam levar a melhor sobre os bracarenses no próximo dia 25 de Outubro - jogo que tem início já depois de conhecido o desfecho do Benfica x Sporting -, conseguirão fugir de, pelo menos, um concorrente directo no topo da tabela.

Histórico de confrontos

No total, as duas equipas já se encontraram por 178 vezes - 148 na Liga, 19 na Taça de Portugal e 11 no Campeonato de Portugal (competição antecessora da Taça de Portugal), sendo que, desses encontros, 88 (49%) ditaram uma vitória portista, 43 (24%) um empate e 47 (26%) terminaram favoráveis ao Belenenses.

Se, por um lado, a clara supremacia dos «dragões» se acentua se olharmos exclusivamente para partidas a contar para a Liga Portuguesa, onde a percentagem de vitórias dos azuis-e-brancos ascende a 55%, sobrando apenas 24% para o adversário, por outro, os jogos disputados para esta prova e em casa do clube nortenho demonstram, como seria de esperar, uma superioridade ainda mais avassaladora: 70% de vitórias e apenas 10 jogos perdidos (cerca de 14%).

Na última vez que as duas formações se encontraram, a 10 de Janeiro de 2015, ainda era Lito Vidigal o técnico do Belenenses e foi o FC Porto a levar a melhor, vencendo por 3-0, com golos madrugadores em ambas as partes, de Jackson Martínez (10') e Óliver Torres (47') - que agora jogam no Atlético de Madrid - e com Evandro (90+3'), que permanece nos quadros portistas, a completar o marcador já nos últimos instantes.

Lopetegui realça a qualidade do adversário

Na conferência de imprensa que antecede a partida deste domingo, Lopetegui recusou a ideia de que o jogo será fácil, demonstrando respeito e desvalorizando a derrota pesada que os jogadores de Belém sofreram na passada quinta-feira na Liga Europa.

«O Belenenses perdeu de forma exagerada no último jogo em função daquilo que fez. É um jogo de máxima dificudade em que temos de ser superiores no campo.», referiu. O treinador espanhol parecia decidido em valorizar a turma de Sá Pinto e foi mesmo mais longe, chegando a fazer uma comparação pouco usual. «O jogo mais difícil da semana é o Belenenses, não é o Chelsea.», concluiu.

FC Porto sem Gudiño; Belenenses conta com João Afonso, Vilela e Sturgeon

Do lado do FC Porto, Lopetegui tem à sua disposição praticamente todos os elementos do plantel, exceptuando apenas o guarda-redes Raúl Gudiño, que está ao serviço da selecção olímpica (Sub-22) do México e cedeu temporariamente o lugar a André Caio, da equipa B.

Os visitantes, por sua vez, incluíram João Afonso, Vilela e Sturgeon (que havia saído lesionado do jogo frente à Fiorentina) no treino de recuperação, enquanto que Miguel Rosa e Palmeira continuaram sem estar à disposição de Ricardo Sá Pinto.

Onzes prováveis do Porto x Belenenses