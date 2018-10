Fim da ‘novela’ Carrillo: Peruano suspenso pelo Sporting

O Sporting anunciou ontem ao final da manhã que André Carrillo está a ser alvo de um processo disciplinar e consequente suspensão pelo facto do jogador não ter chegado a um acordo para a sua renovação com o clube de Alvalade.

De acordo com o comunicado, o jogador tem sido abordado “desde há cerca de um ano e meio, e de forma continuada”, tendo sido apresentadas várias propostas “sucessivamente revistas e melhoradas mediante as condições financeiras que o Clube ao longo deste tempo detinha”.

Contudo, ao longo das negociações Carrillo e o seu empresário Elio Casareto têm-se mostrado intransigentes a encontrar uma solução que agrade ambas as partes. Entre reuniões canceladas ou adiadas, uma proposta de contratação por parte de um clube inglês recusada pelo jogador e últimas ofertas contratuais bastante melhoradas igualmente recusadas, não foi possível chegar-se a um acordo, apontando o Sporting uma conduta de “má-fé” por parte de Carrillo e do seu empresário.

Elio Casareto já respondeu a Bruno de Carvalho através da sua conta no Twitter, afirmando que «há presidentes que se esforçam para criar cenários fictícios (...). No dia certo, na hora certa e no momento exato, todos terão conhecimento de todos os factos e quem são, ao certo, as pessoas». Conclui, ainda, que “as instituições com esta magnitude e grandeza (...) não precisam de pessoas que pretendem criar manobras de distração culpando sempre os outro».

Desta forma, a partir de Janeiro do próximo ano André Carrillo estará livre para assinar com o clube que pretender a custo zero.