Southampton afunda Chelsea numa crise nunca vista desde 1978

José Mourinho continua a fazer um péssimo arranque de campeonato com o seu Chelsea. O «Happy One», not so happy now, foi derrotado em casa perante o Southampton de José Fonte e Cédric Soares, por 3-1. A equipa «blue» afunda-se assim numa crise sem precedentes desde 1978, ano em que teve um arranque de temporada semelhante àquele que se tem vivido em Stamford Bridge.

Willian até colocou os londrinos em vantagem, logo aos 10 minutos, mas o médio Steven Davis restabeleceu o empate muito perto do intervalo, aos 44 minutos, após remate à entrada da área de Begovic. E foi durante a segunda parte que o Chelsea capitulou perante o contra-ataque dos visitantes, liderados pelo holandês Ronald Koeman: os remates certeiros de Sadio Mane, aos 60, e Graziano Pelle, aos 73, fixaram o resultado e fizeram atiraram o Chelsea para a décima sexta posição da Premier League.

Pouco tempo antes, Aguero tinha feito história na Premier League, ao marcar cinco golos em apenas 20 minutos, na goleada por 6-1 do líder Manchester City ao Newcastle, que até tinha entrado a ganhar, com o golo do sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 18 minutos. O internacional argentino marcou aos 42, 49, 50, 60 e 62 minutos, tornando-se no quinto jogador a marcar cinco golos no mesmo jogo desde o início do formato da Premier League, em 1992, reeditando as proezas dos famigerados avançados Andrew Cole, Alan Shearer, Jermain Defoe e Dimitar Berbatov.

Esta é já a quarta derrota do Chelsea no campeonato, numa crise de arranque de temporada que não tinha igual desde 1978; a formação campeã nacional é uma das piores defesas da liga inglesa, com 17 tentos concedidos em apenas sete jornadas, registo apenas ultrapassado pelos 18 golos sofridos pelo Sunderland e igualado pela defesa dos «Magpies».