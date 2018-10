Resultado Porto x Belenenses na Liga NOS (4-0)

Daqui é tudo, continue a acompanhar o trabalho efectuado aqui, na Vavel Portugal. Votos de uma excelente semana..

Palavra para a equipa de Sá Pinto que demonstrou boa organização até parte do encontro, tendo mesmo alguma situações para golo.

Corona, Brahimi, Marcano e Osvaldo, em estreia, fizeram os golos azuis e brancos.

Segunda parte completamente dominada pelos azuis e brancos sem que a equipa de Sá Pinto conseguisse sequer reagir. Os extremos Corona e, principalmente, Brahimi puseram em água a cabeça da defensiva do Belenenses.

Final da partida no Estádio do Dragão!

90' Mais dois minutos.

Canto marcado por Rúben Neves e é o central Marcano quem nas alturas faz o quarto golo dos 'dragões'.

87' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

85' Corte por parte de Osvaldo.

85' Canto para homens de Belém.

Belíssima jogada no flanco direito por Tello e finalmente Osvaldo a fazer o seu primeiro tento com a camisola azul e branca.

80' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

78' Sá Pinto também esgota as substituições com a entrada de Dálcio para a saída de Carlos Martins.

76' Nova alteração de Lopetegui com a saída de Corona entrando Tello para o seu lugar.

76' Belo cruzamento de André Geraldes com Luís Leal a não enquadrar o cabeceamento.

74' Cruzamento de Maxi para Ventura segurar nas alturas.

72' Remate de Rúben Neves para defesa fácil de Ventura.

70' Cartão amarelo para João Amorim por falta sobre o argelino Brahimi.

67' Dupla substituição no Belenenses: Sai André Sousa e Kuca para a entrada de Traquina e Ricardo Dias.

66' Canto para o Porto.

63' Cerca de meia-hora para Osvaldo mostrar as credenciais que levaram à sua contratação.

62' Substituição no FC Porto: Sai Aboubakar e entra Osvaldo.

60' Canto para o Belenenses.

Bela jogada na direita de Maxi, cruza com excelência para Brahimi finzalizar da melhor forma. Grande jogo do argelino!

56' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

Mais uma excelente jogada de Brahimi que serve na perfeição Corona para o primeiro no Dragão.

53' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

53' Brilhante jogada individual de Brahimi e quase, quase faz o primeiro.

48' Aquecem Tello, Osvaldo e Bueno.

46' Começa a segunda parte!

Substituição no FC Porto: Sai o lesionado Maicon e entra Danilo Pereira.

Primeiros 45 minutos com sinal mais do FC Porto dispondo de algumas oportunidades flagrantes mas sem, no entanto, deslumbrar. A arma de Sá Pinto é claramente o contra-ataque e até já arremessou uma bola ao ferro. Algum infortúnio para Lopetegui com o capitão Maicon, já em cima do intevalo, a ficar agarrado à perna esquerda pedindo logo substituição. Veremos o que o segundo tempo nos reserva..

Intervalo!

45+1' Maicon cai agarrado à perna esquerda e pede de imediato substituição.

45' Mais um minuto para se jogar!

44' Jogada estudada entre Corona e Brahimi com o argelino a rematar fraco e para fora.

42' Cartão amarelo para Maxi Pereira que falha assim o próximo encontro dos dragões.

40' Corona desmarca Maxi, o uruguaio cruza para Aboubakar que finaliza por cima.

38' Bela jogada individual de Brahimi que remata cruzado sem que ninguém desviasse para golo.

36' Grande oportunidade para o Belém. Layún falha o corte permitindo a Kuca aparecer sozinho perante Casillas, atirando de forma fortíssima ao poste. A bola foi ainda desviada pelo defesa mexicano.

35' Falta de Corona sobre André Sousa. Muito em jogo o médio português.

32' Dupla oportunidade para o FC Porto: excelente remate de Brahimi à trave e na jogada seguinte baile de Corona sobre João Amorim, assistência perfeita para Maicon que atira quase inexplicavelmente para a bancada. Mãos na cabeça no Dragão.

31' Bola afastada por Gonçalo Brandão.

31' Canto para os 'dragões'.

30' Remate muito forte de André André para defesa importante de Ventura. Na recarga, Brahimi atira para a bancada.

26' Retomou.

25' Jogo interrompido para assistência a André Sousa.

22' Brahimi ganha bem o corredor esquerdo mas o cruzamento é aliviado pela defensiva do Restelo.

19' Magnífica jogada de entendimento entre o ataque portista com Corona a estar muito perto do golo inicial.

17' Tentativa de Ruben Neves de longa distância mas muito bem André Sousa no bloqueio.

13' Primeiro lance de perigo! Livre cobrado por Carlos Martins, Kuca ganha nas alturas para defesa apertada de Casillas.

12' Belíssimo corte nas alturas de Tonel, Aboubakar surgia em bela posição.

10' Entrada durinha de Marcano sobre André Sousa.

8' As equipas ainda se estudam neste início de partida.

5' Maicon antecipa-se a toda a defensiva do Belenenses mas cabeceia torto.

5' Novo canto para o Porto.

4' Cede canto para os dragões André Geraldes.

3' Falta de Layún sobre André Sousa.

2' Primeira jogada de entendimento entre Corona e Maxi mas o cruzamento do uruguaio sai demasiado longo.

1' Começa a partida!

18:12. As equipas sobem neste momento ao relvado do Estádio do Dragão!

18:10. O árbitro da partida vem da AF Braga e será Jorge Ferreira assistido por Inácio Pereira e Jorge Oliveira. A função de quarto árbitro está entregue a João Pinheiro.

18:05. Bancos de suplentes!

FC Porto: Helton, Indi, Bueno, Osvaldo, Tello, Evandro e Danilo.

Belenenses: Ricardo Ribeiro, Tiago Caeiro, Dálcio, Ricardo Dias, Filipe Ferreira, Traquina e Gonçalo Silva.

18:00. Já Ricardo Sá Pinto lança os seguintes jogadores: Ventura na baliza. Quarteto defensivo com João Amorim, Tonel, Gonçalo Brandão e André Geraldes. Miolo do terreno para Carlos Martins, Ruben Pinto e André Sousa trabalharem na ajuda a Sturgeon, Luís Leal e Kuca.

17:55. No FC Porto, Lopetegui aposta em Casillas; defensiva com Maxi, Maicon, Marcano e Layún. No meio-campo Rúben Neves, André André e Imbula no apoio aos atacantes Corona, Brahimi e Aboubakar.

17:50. Já são conhecidos os 'onzes' de ambas as equipas.

17:35. O FC Porto continua a ser a única equipa lusa imbatível nesta temporada, em todas as provas, e a forma caseira do Dragão diz-nos que há doze jogos que o Porto não sofre golos. Em casa, a senda vitoriosa do Porto estende-se a dezoito partidas. Fora, o Belenenses apresenta o pior registo defensivo no campeonato (9 golos sofridos).

17:20. Passaram já 20 jogos entre as duas equipas (no campeonato) sem que o Belenenses fosse capaz de bater o FC Porto - a última vez que tal aconteceu foi na temporada 2001/2002, quando o Belenenses surpreendeu o dragão por 3-0 no Estádio do Restelo (golos de Verona, César Peixoto e Cafu).

17:00. Onzes prováveis do Porto x Belenenses:

16:45. Nos 148 jogos disputados no campeonato, o FC Porto tem grande vantagem, tendo saído triunfal de 81 desses jogos (55% de vitórias) enquanto o Belenenses triunfou por 36 vezes (24%). Em jogos no reduto do Dragão, o Porto venceu 52 duelos num total de 74 encontros no âmbito da liga nacional.

16:30. No histórico de todos os confrontos oficiais, Porto e Belenenses já se encontraram por 178 ocasiões. A turma do FC Porto tem maior número de vitórias com 88 em seu registo contra 47 dos do Restelo, ficando por 43 o número de empates. No campeonato, será o 149º encontro entre os dois históricos clubes.

16:15. Sá Pinto parte para este jogo com boas e más notícias. Baixas de peso confirmadas com João Vilela e Miguel Rosa a ficarem de fora com lesões musculares. Felizmente para o técnico português que poderá contar com três regressados: João Afonso, Palmeira e Sturgeon já trabalharam sem limitações.

15:55. Julen Lopetegui deixa novamente Silvestre Varela e Hector Herrera de fora da lista de convocados. O extremo português e o médio mexicano parecem cada vez mais distantes das escolhas do técnico espanhol. Em relação à última convocatória a única alteração é a saída do médio Sérgio Oliveira.

15:45. Pior sorte tiveram os azuis, mas do Restelo. Para o grupo I da Liga Europa, a equipa de Sá Pinto recebeu a Fiorentina, orientada por Paulo Sousa, para sair vergada a uma pesada derrota (0-4).

15:30. Começando pelos azuis e brancos que receberam e venceram categoricamente a equipa do Chelsea, treinada por José Mourinho. Com uma exibição de classe, os homens de Julen Lopetegui foram sempre superiores (golos de André André e Maicon) na qualidade de posse bola, atropelando por completo o meio-campo dos 'blues'.

15:25. Ambas as equipas tiveram compromissos europeus a meio da semana mas com performances distintas. A formação do Belenenses, que jogou na Quinta-feira, poderá sair mais afectada em termos de preparação física e cansaço, factor que poderá beneficiar ainda mais o favoritismo do FC Porto.

15:20. "Clássico azul" esta noite no Estádio do Dragão. Frente a frente um dos líderes do campeonato com catorze pontos, o FC Porto contra o actual 13º e detentor de sete pontos, o Belenenses. O Porto continua invicto na Liga, enquanto o Belenenses procura a segunda vitória, a primeira fora de portas no campeonato.

15:15. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo FC Porto x Belenenses, partida a contar para a 7ª jornada da Liga NOS 2015/2016. O jogo terá lugar no Estádio do Dragão, às 18:15 horas e pode acompanhar tudo, minuto a minuto aqui, na sua Vavel Portugal!