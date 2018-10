União da Madeira x Benfica adiado devido ao mau tempo na Choupana

A 7ª jornada ficou marcada pelo adiamento da partida na Choupana, entre o União da Madeira e o Benfica, devido a um nevoeiro muito intenso que não permitiu a realização do jogo. Foi Cosme Machado, juntamente com a restante equipa de arbitragem, que decidiu adiar a partida. O árbitro principal esperou uma hora após a hora inicial (16 horas), cumprindo o regulamento e, não avistando melhoras significativas, decidiu, portanto, não realizar a partida.

O jogo deveria ser disputado nas próximas 48 horas mas, devido aos jogadores que integraram as suas respetivas seleções esta semana, o jogo terá que ser remarcado, possivelmente entre as próximas duas a quatro semanas. Haverá, ainda, a possibilidade de o jogo se realizar dia 28 de Outubro, caso a partida do Benfica frente ao Tondela, tome lugar dia 31, ao invés de dia 30 deste mês.

Quem não se mostrou agradado com a situação foi o presidente do União da Madeira que disse: «Antevejo algumas dificuldades na marcação de nova data, pois o Benfica tem um calendário extremamente apertado: Parece-me que houve alguma precipitação, pois, como se viu, mais 10 minutos e tínhamos aqui condições para se jogar (...) O jogo deve, segundo o regulamento, ser marcado entre duas a quatro semanas. Sobrecarga do Benfica? Se não conseguir, é anti-regulamentar. Não percebo porque tem que ser sempre o união a ceder (...) Nós jogamos em qualquer data, desde que seja entre duas a quatro semanas. Houve muita pressão junto do árbitro para que se esperasse uma hora e a comitiva do Benfica saiu apressadamente logo a seguir (...) quem fica mais prejudicada aqui é a Região Autónoma da Madeira, que passa uma imagem errada do seu clima» - foram estas as palavras de Filipe Abreu Silva após o adiamento.

Por enquanto não é conhecida a data na qual terá lugar esta partida, na Choupana, no entanto a decisão não deverá tardar a ser tomada, e terá em consideração todos os entraves e o calendário apertado do Benfica, que conta com 10 jogadores convocados pelas suas seleções.