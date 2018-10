Nápoles avassala AC Milan em San Ciro e agudiza crise milanesa

O Nápoles deu um significativo pontapé na crise de início de temporada, goleando o AC Milan em pleno San Ciro, por 0-4, no passado Domingo. A equipa napolitana avassalou um débil AC Milan e acentuou o mau registo exibicional da formação treinada por Sinisa Mihajlovic - com o primeiro triunfo forasteiro desta Serie A 2015/2016, o Nápoles sobe para sexto lugar e afunda ainda mais os milaneses, que apenas têm 9 pontos, metade da Fiorentina, que lidera.

A quarta derrota do AC Milan neste campeonato começou a construir-se aos 13 minutos, com um golo do brasileiro Allan; a passividade dos «rossoneri» permitiu que o talento do jovem Lorenzo Insigne - que já brilhara frente à Juventus no triunfo por 2-1 - aumentasse a contagem para 3-0 (aos 48 e 67 minutos de jogo). A goleada ficaria completa com o auto-golo do defesa Rodrigo Ely, aos 77 minutos.

Este excelente triunfo da equipa de Maurizio Sarri soma-se à vitória da jornada transacta, sobre a campeão Juventus, provando assim que o Nápoles deu uma guinada na direcção da crise e aponta agora para um trilho onde as vitórias ditam o compasso evolutivo do colectivo napolitano. Por seu turno, o AC Milan prova que não está pronto para mudar o passado recente, apesar do esforço financeiro para contratar reforços de peso como Carlos Bacca, Luiz Adriano ou Andrea Bertolacci.