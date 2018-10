Dani Alves é o jogador estrangeiro com mais jogos por clubes espanhóis

Daniel Alves é o jogador estrangeiro com mais jogos por clubes espanhóis - o internacional brasileiro, natural da Bahia, chegou ao número redondo de 600 jogos ao serviço de clubes espanhóis na partida do Barcelona contra o Sevilha (derrota por 2-1), no Ramon Sánchez Pizjuán.

O jogador de 32 anos superou a marca do médio compatriota Donato, que disputou 589 partidas, antes deste conseguir a nacionalidade espanhola. A primeira partida de Dani Alves na Liga foi com a camisola do Sevilha, contra o Espanyol: em seis temporadas pelos «Rojiblancos» disputou 249 encontros (175 da Liga, 27 em taças nacionais e 47 nas competições europeias). Em 2008 assinou pelo Barcelona e actuou em 351 partidas (223 da Liga, 48 da taça e 80 na Europa.